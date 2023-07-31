تألق خيول الإمارات في ألمانيا وفرنسا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تألقت خيول الإمارات، أمس، في السباقات التي أقيمت في ألمانيا وفرنسا، إذ توج «نيشنس برايد» لجودلفين بلقب «غروسر دالماير برايس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم على مضمار ميونيخ الألماني، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال آبلبي: «نيشنس برايد» منافس قوي على مسافة 10 فيرلونغ وربما نواصل الرحلات الدولية معه في الخريف، وسيكون سباق البحرين الدولي أحد أهدافنا.

ومن جانب آخر، ظفر «إليت ستيتاس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب «بري دو كابورغ» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على مضمار «دوفيل» الفرنسي، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك.

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