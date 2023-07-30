غدا .. كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ينطلق ببلجيكا

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يستضيف "مضمار ولينجتون" في أوستند ببلجيكا غداً الإثنين المحطة السابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن سباقات النسخة الـ30 للكأس الغالية.



وتواصل سلسلة سباقات الكأس نجاحاتها المبهرة في كافة جولاتها بالمضامير الأوروبية، باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لتشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل، ورفعة شأنه بكافة دول العالم، وذلك امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



وتعد المحطة البلجيكية الخامسة أوروبياً بعد فرنسا وإيطاليا وبولندا والسويد، والسابعة في مجموع المحطات بعد أن أقيمت محطتها الثانية في أمريكا، وشهدت تونس استضافة أولى الجولات العربية.



ويشهد السباق، الذي يقام لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، تواجد نخبة أبطال الموسم، حيث يتقدم المشاركين، "ذخيرة الشحانية" (المرتجز X جلنار) العائدة لعذبة للسباقات بإشراف المدرب فيليب كولينجتون وقيادة الفارس سام هيتشكوت.



وهناك بطل ثلاثية الكأس الغالية العام الماضي، وبطل محطة إيطاليا للعام الحالي الجواد جارف (داحس× كيس دي غزال بنت دورمان) للمالك هيف بن محمد القحطاني وإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة الفارس إيكيم جيان برنارد، والمهرة بابليون تي (المرتجز X بايبا تي بنت جندل) للمالك والمدرب زوتيليف جيرارد وقيادة الفارس آدريه دي فريس، وسبق لها الفوز بسباق كأس رئيس الدولة التحضيري لمحطة ألمانيا.



كما تضم القائمة مجموعة مميزة من نخبة خيول بلجيكا وأوروبا وهي "الزرقاء دي ايه " (إيه إف البحر×شيفا دي ايه بنت عامر) للمالك والمدرب يوهان فيرستربين وقيادة الفارس كوين كليمانس، و"بيكاسو تي" (مغادير× بايبا تي بنت ديجندل) للمالك إس بي إم هورس ريسينج بإشراف المدرب سوزان بوستيما، وقيادة الفارس آنا فان دين تروست، و"سلوى" (كالينو × راقية بنت عامر) للمالك وذنان ريسينج والمدرب ألبان دي ميول، وقيادة الفارس ستيفن بروكس.



وتتضمن قائمة المشاركين أيضاً "تيكس دي أي" (مغادير × فوزية) للمالك والمدرب يوهان فيرستربين وقيادة الفارس سيب بالاسيا، و"إيريديس " (داحس× توب اوف ذا كلاس) للمالك ديج ذات ماين، بإشراف المدرب جون دي ميول وقيادة الفارس أوليفر دانجين، و"فريدة بي" (المرتجزXهانيا) للمالك والمدرب بيتر ديكرز وقيادة الفارس كونسيتو سانتانجيلو.



وأكد سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية أهمية ودور المحطة البلجيكية الداعمة لمسيرة نجاح أجندة السباقات السنوية، وترسيخ المكانة المرموقة للكأس الغالية، انطلاقاً من رؤية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، صاحب الدور الريادي في نجاحات عموم السباقات العالمية، وتوجيهاته المستمرة لتقديم أفضل السباقات والحوافز للملاك والمربين بدول العالم للاهتمام بالخيل العربي والوصول به لأعلى المراتب العالمية.



وقال إن المشاركة الكبيرة من نخبة الخيول العربية الأصيلة في بلجيكا، تعكس قيمة الحدث وسمعته العالمية وأهميته بالنسبة للملاك والمربين والمدربين والفرسان في أوروبا، مشيداً بتواجد الخيول الأبطال من جديد والمشاركة المميزة في سباق المحطة البلجيكية.

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