«حكم» لـ«شادويل» بطل «كينج جورج السادس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «حكم» لـ«شادويل» بلقب سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، مسجلاً زمناً قدره 2:33:95 دقيقة وبفارق رأس عن «ويست أوفر» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب رالف بيكيت.

وجاء في المركز الثالث «كينج أوف ستيل» بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب روجر فاريان. وتسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الفوز، من الأميرة آن، بحضور الشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم.

تميز

وأشادت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم بالإنجاز الكبير الذي حققه «حكم»، مؤكدة أن البطل كان قد تم إعداده العام الماضي للمشاركة في السباق عقب تحقيقه لقب «كورونيشن كب» إلا أن الإصابة أبعدته عن السباقات.

وأضافت بأن الفرصة هذا العام كانت مواتية لمشاركة «حكم» خاصة أنه جواد قوي ويتمتع بالكثير من المميزات، بالإضافة إلى أنه الأخ الشقيق للنجم الأسطوري المعتزل «بعيد»، وفوزه هذا الموسم بلقب سباق «بريغادير جيرارد ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» مايو الماضي، بالإضافة إلى لقب «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» هو أكبر دليل على تميزه.

وعبّرت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم عن فخرها واعتزازها بمواصلة إسطبلات «شادويل» تخليد إنجازات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله.

انتصارات

كما ظفر «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب الشوط السادس «بات ايدري ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم»، بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، فيما خطف «غالي» لجودلفين لقب الشوط السابع لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

نتائج

وفي باقي أشواط الأمسية، حققت «سيكرد آنجل» لقب الشوط الثاني «برينسيس مارجريت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات، بقيادة الفارس جايسون هارت وإشراف المدرب شارلي جونستون، فيما اقتنصت «راندوم هارفست» لقب الشوط الثالث «فالينت ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارسة صفي أوزبورن وإشراف المدرب إد ووكر.

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