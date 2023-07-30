«إيلاف» تدافع عن لقب «ليوا» في فرنسا اليوم

المصدر: لاتست دو بوش - البيان

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تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة إلى مضمار لاتست دو بوش الفرنسي عصر اليوم لمتابعة سباق «ليوا انترناشونال ستيكس»، للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، والبالغ إجمالي جوائزه 50 ألف يورو، والذي يقام ضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتدافع الفرس «إيلاف» لـ «ياس لإدارة السباقات»، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فابريس فيرون، عن اللقب الذي فازت به العام الماضي، بفارق 1.5 طول عن رفيقة إسطبلها «تيما»، وجمعت ابنة «رباح دو كارير» جوائز قدرها 116.700 يورو، من إجمالي 14 سباقاً متضمنة الفوز ثلاث مرات.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا برعاية مهرجان سموه العالمي.

ويقام في كأس الوثبة ستاليونز اليوم سباقين، الأول «بري منجالي دالبريه»، لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 18 ألف درهم، وتشارك فيه 11 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، ويمثل خيول الإمارات «نجوى» العائدة لـ «ياس لإدارة السباقات»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيون، وتنافس على اللقب «أشرقت» لعماد الدين الحتوشي، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة اورتيز مندزابل، و«مزنة» للشقب ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي.

وخصص السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز «بري منجالي دالبريه - أفاك» للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1900 متر وتبلغ جائزته 18 ألف يورو، وتتنافس خلاله 10 خيول أبرزها «حبيبة» لـ «ياس لإدارة سباقات الخيل»، بإشراف جي لومير، وقيادة فابريس فيرون، وتنحدر من نسل «رزاق».

وتنافس على اللقب المرشحة الأولى، المهرة الإماراتية «أفريكا دو مونلو» لهلال العلوي، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، وهناك «بنت العرب» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مايكل فورست.

ومن جهة أخرى توج «أبستارت كرو» العائد إلى ليندا ريفز، بطلاً لفعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 4 آلاف جنيه استرليني، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف صفر إلى 75، والذي جرى بمضمار شيبستو في لندن.

وواصل كل من «أبستارت كرو» والفارسة تيجان بادجيت، مسيرتهما الخالية من الهزائم هذا العام، حيث فازا بفارق رأس على «جاهز» بقيادة ريا بيتس، في السباق البالغ طوله 1600 متر ليحقق فوزه الرابع، وسجل البطل زمناً وقدره 1:46:39 دقيقة.

ويتضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

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