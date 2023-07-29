اعتزال «اديار» نجم جودلفين

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أعلن فريق جودلفين اعتزال النجم «اديار» الذي توج في العام 2021 بلقبي «الديربي الإنجليزي» و«كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، وقال المدرب شارلي آبلبي: أسهم «اديار» في منح الفريق يومين مميزين في مضماري «ابسوم» و«آسكوت»، وظل وبشكل راسخ الحصان المفضل في الإسطبل على مدى المواسم الثلاثة الماضية، وكان تدريبه ضرباً من المتعة.

وأضاف: سنفقده بشدة في مولتون بادوكس، ولكننا سنراقبه في سيرته الجديدة في مزارع الإنتاج، ونحن واثقون للغاية من أنه سيحقق نجاحاً باهراً.

وفي مسيرة «اديار» التي بدأت العام 2020، 5 انتصارات من أصل 13 مشاركة، كان أبرزها على الإطلاق الجمع بين لقبي «الديربي الإنجليزي» و«كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» العام 2021.

وسيتم الإعلان عن خطط «اديار» في مزارع الإنتاج في وقت لاحق.

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