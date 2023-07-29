تحدي الأقوياء في «كينج جورج السادس» اليوم

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية، عصر اليوم، نحو مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا، حيث ينطلق سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 11 خيلاً.

ويمثل الإمارات في هذا الشوط «حكم» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، الذي سيواجه منافسة شرسة من المرشح الأول لنيل اللقب «أوغست رودين» بطل «الديربي الإنجليزي» و«الديربي الإيرلندي»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«بيلدريفير» الذي يسعى للدفاع عن اللقب الذي حققه العام الماضي بقيادة الفارس بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد، وإشراف المدربين وليام موير وكريس جراسيك.

كما سيشهد الشوط مشاركة كل من «كينج أوف ستيل» الذي توج بلقب «كينغ إدوارد السابع ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت» بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب روجر فاريان، «إميلي أبجون» بطلة «كورونيشن كب» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركات الإماراتية، ابتداء من الشوط الأول لمسافة 1200 متر بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «ويلكم دريم» لجابر عبدالله بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان، فيما سيشهد الشوط الثاني «برينسيس مارجريت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 11 مهرة أبرزهن «دازلنغ ستار» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بريتي كريستال» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس أويسين أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، و«إلينور داشوود» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (ظهرت «دازلنغ ستار» بمستوى جيد عقب فوزها في نيوماركت، ومثل بقية الخيول المشاركة في المجموعة، نود اختبارها على هذا المستوى، ولكنها قدمت أداء يبعث على الإعجاب في مشاركتها الأخيرة، وبالتأكيد اكتسبت مجدداً قدراً أكبر من الجهوزية، وعسى أن يقودنا ذلك إلى رسم مسارها في بقية الموسم).

الشوط الثالث

تشارك في الشوط الثالث «فالينت ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، 9 مهرات وأفراس أبرزهن «أمينة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان، فيما يشهد الشوط السادس «بات ايدري ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم»، مشاركة 10 خيول أبرزها «اينشانت ويزدم» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«الينابي» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، و«روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، و«بارج» لأحمد بن طوق وإيلين بيرك بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب كارل بيرك.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (الليونة في الأرض، والركض على مسار صاعد لمسافة 7 فيرلونغ سيكون لمصلحة «اينشانت ويزدم»، وهذه الخطوة المنطقية له، ويفترض أن ترشدنا إلى المستوى الذي نستهدفه معه في الخريف).

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع لمسافة 1600 متر 10 خيول أبرزها «غالي» لجودلفين بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ميجور بارتنرشيب» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

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