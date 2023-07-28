10 خيول تطارد كأس الوثبة في مضمار شيبستو

المصدر: لندن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مضمار شيبستو بالعاصمة الإنجليزية لندن، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، تصنيف صفر إلى 75، تحت مظلة النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا، برعاية مهرجان سموه العالمي.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 4 آلاف جنيه استرليني 10 من نخبة الخيول في بريطانيا، أبرزها الجواد «أبستارت كرو» لمالكته ليندا ريفز، بإشراف جيمس اوين بطل المدربين 5 مرات، والذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة، حيث سبق له الفوز ثلاث مرات، ويطارد اللقب الرابع «سوبر هاتريك».

وينافس على اللقب الفرس «لجين» لجون اليوت، وتريزا كينسي، بإشراف فيليب كولنجتون، وهي صاحبة التصنيف البالغ 75 رطلاً، و«بارمير انجل» صاحب التصنيف البالغ 73، للمالكة والمدربة مسز دي توماس، إلى جانب «جاهز»، الذي حل ثانياً خلف رفيق إسطبله «أبستارت كرو» في برايتون ويبلغ تصنيفه 67.

سلسة مهمة

وقالت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة السباقات العربية: «يسر المنظمة المشاركة في هذا السباق، حيث إن أغلب المتسابقين من تربية بريطانية، نشكر مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومضمار السباق في شيبستو، على دعمهم لأن هذه السلسلة مهمة للغاية لمنافسينا على مستوى القاعدة».

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت فعاليات النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة،

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحةـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز