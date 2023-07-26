مربط دبي يتألق في «بطولة سوبوت الدولية»

المصدر: وارسو - البيان

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حقق مربط دبي 3 ألقاب ذهبية ولقباً فضياً وآخر برونزياً مع ختام بطولة سوبوت الدولية لجمال الخيل العربي 2023 التي أقيمت أول من أمس في بولندا، وهي بطولة جديدة خصصتها منظمة الإيكاهو للمربين.

وحصدت دي غمرة، وهي من الفحل دي شخاط ومن الفرس دي غالية أول الألقاب الذهبية، ونال مربط دبي لقبه الذهبي الثاني في البطولة مع المهرة دي لين وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم والفرس الجميلة دي مها. وأكد إنتاج مربط دبي حضوره عبر ذهبية الأفراس مع الفرس دي دوالي وهي من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي دانات وهي من إنتاج المربط ومملوكة لمربط لوبوتشنيا للخيول العربية من بولندا.

ومنحت المهرة دي حناين ، من إنتاج المربط مربط الجود السعودي فضية المهرات بعمر السنة، كما أهدى دي وناس وهو من إنتاج مربط دبي الميدالية البرونزية للمربط السعودي.

تميز

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بالإنجاز ، مؤكداً أنها فرصة حقيقية لتسجيل بصمة لتميز العلامة الإنتاجية العالمية بين مجموعة من المنتجين العالميين.

وقال التوحيدي:«بطولة سوبوت الدولية انطلقت بأسلوب تنافسي جيد، من خلال مستوى جودة الخيول المشاركة التي تمثل عدداً من المرابط ذات الطموح العالي. حرصنا على المشاركة في هذه البطولة الجديدة لرفع مستوى التنافس وتأكيد مكانتنا النوعية لإنتاجنا المحلي في الميادين الدولية. إنتاجنا ولله الحمد يمنحنا ويمنح كل المرابط التي اختارت العلامة العالمية لمربط دبي ألقاباً من كل المعادن النفيسة، ويربط محطاتنا التنافسية بالإنجازات الذهبية. سوبوت محطة أكدت قوتنا الإنتاجية، قبل أن نتوجه إلى ما تبقى في الموسم من محطات عالمية ذات التصنيف الأعلى دولياً».

بدوره أبدى عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي سعادته بالنتائج الجيدة التي حققتها خيول المربط المشاركة في البطولة التي اعتبرها ناجحة بكل المقاييس التنافسية والتنظيمية، معبراً عن اعتزازه بالأداء الرفيع للبطلتين الذهبيتين دي غمرة ودي لين، وكذلك الفرس الذهبية دي دوالي والمهرة دي حناين والمهر دي وناس، وهي خيول أكدت مستوى الجودة العالي لإنتاج مربط دبي كوجهة بطولية للمرابط الدولية التي تختار علامة دبي.

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