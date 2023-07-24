خيول جودلفين تضرب بقوة في السباقات الأمريكية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ضربت خيول جودلفين بقوة في السباقات الأمريكية، محققة ثنائية مستحقة، جاءت عبر «ويت بينت» التي ظفرت بلقب «كوتشنغ كلوب امريكان اوكس» المخصص للمهرات لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم على مضمار «سراتوغا»، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلة زمناً قدره 1:50:68 دقيقة، وبفارق رقبة عن «ساكريد ويش» بقيادة الفارس مانويل فرانكو وإشراف المدرب جورج ويفر، وجاءت في المركز الثالث «غامبلنغ غيرل» بقيادة الفارس إراد أورتيز جونيور وإشراف المدرب تود بليتشر.

أداء جيد

وقال المدرب براد كوكس: إنه إنجاز هائل بإضافة فوز من الفئة الأولى في سجل «ويت بينت»، وحققت الكثير في شتاء اوكلون بالفوز في ثلاثة سباقات كبرى، ثم ركضت بشكل جيد في «كنتاكي اوكس»، وربما كانت غير محظوظة بعدم شغل المركز الثالث، وفي مشاركتها الأخيرة في «ايليس بارك» قدمت أداء جيداً وكنت مرتاحاً للغاية من حالتها، وكان السباق بمثابة منصة تحضيرية لهذا السباق.

وأضاف: «الاباما ستيكس» وجهة منطقية للمستقبل، وسنبحث ذلك مع فريق جودلفين، ولكني أعتقد جازماً بقدرتها على الأداء على مسافة الميل وربع الميل بالنظر إلى أسلوبها في الركض.

وأضاف «بروكسي» الإنجاز الثاني للإسطبل الأزرق الملكي بتحقيقه لقب «مونماوث كب ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» الذي أقيم على مضمار «مونماوث بارك»، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب مايكل ستيدهام، مسجلاً زمناً قدره 1:49:99 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «ويلين سبرنغ» بقيادة الفارس خوسيه فيرير وإشراف المدربة ليندسي شولتز. وحل ثالثاً «كالبريت» بقيادة الفارس روبن سيلفيرا وإشراف المدرب جيمي نيس.

وقال المدرب مايكل ستيدهام: توقعت أن يركض «بروكسي» خلف المجموعة، ولكن الفارس حضه على التقدم عند مغادرة البوابة، وقرر تعريضه لوتيرة سريعة، وكان جسوراً في الصدارة، ونأمل أن يسهم هذا السباق في عودته للمنافسة بالفئة الأولى.

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