«هيرمس» بطل كأس الوثبة في بيليوستي

المصدر: بيليوستي - البيان

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توج الجواد الفرنسي «هيرمس دو ايتواليه» لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف أمين محمد، وقيادة عارف أسينوف، بطلاً للنسخة الثانية من سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم بمضمار بيليوستي الرملي في العاصمة الرومانية بوخارست، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي إقامة المهرجان دعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للملاك والمربين في العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

تفوق

وجاء السباق قوياً ومثيراً، وتقدم البطل «هيرمس دو ايتواليه» من البداية إلى النهاية، ليتفوق بفارق كبير من الأطوال عن «البان» لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف أمين محمد، وقيادة لوكوف دوبرين، وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1260 متراً في زمن قدره 1:20:60 دقيقة، بينما جاء في المركز الثالث الجواد الفرنسي «جافا السم» لخريستو ستويانوف خيستوف، بإشراف إيفان جورجيف إيفانوف، وقيادة رادوستين إيفانوف.

وقام فيوريل دابيجا، رئيس رابطة الخيول العربية الأصيلة في رومانيا، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

سباقات

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

رعاية

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، والمسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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