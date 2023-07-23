الجواد "هيرمس" يتوّج بطلاً لكأس الوثبة للخيول العربية الأصيلة برومانيا

المصدر: وام

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فاز الجواد الفرنسي "هيرمس دو ايتواليه" لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف إمين محمد، وقيادة عارف اسينوف، بلقب النسخة الثانية من سباق كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة.

جرى السباق أمس بمضمار "بيليوستي" الرملي في العاصمة الرومانية بوخارست، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة.

وشهد السباق مشاركة 7 من نخبة الخيول الأوروبية في سن أربع سنوات فما فوق، من فرنسا وبلغاريا ورومانيا، لمسافة 1260 متراً، والبالغ جائزته 5 آلاف يورو.

وهيمن الجواد "هيرمس دو ايتواليه" على السباق من البداية إلى النهاية، ليتفوق بفارق كبير من الأطوال عن "البان" لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف إمين محمد، وقيادة لوكوف دوبرين.

وقطع البطل مسافة السباق في 1:20:60 دقيقة، وجاء في المركز الثالث الجواد الفرنسي "جافا السم" لخريستو ستويانوف خيستوف، بإشراف إيفان جورجيف إيفانوف، وقيادة رادوستين إيفانوف.

وعقب ختام السباق، قام فيوريل دابيجا رئيس رابطة الخيول العربية الأصيلة في رومانيا، بتتويج الابطال الفائزين.

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