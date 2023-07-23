8 خيول تطمح لكأس الوثبة في بيليوستي اليوم

المصدر: بيليوستي - البيان

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يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فعالياته العالمية، وتنطلق عصر اليوم، النسخة الثانية من سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، بمضمار بيليوستي الرملي في العاصمة الرومانية بوخارست بمشاركة 8 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق من نخبة الخيول الأوروبية من فرنسا وبلغاريا ورومانيا تتنافس لمسافة 1260 متراً، فيما تبلغ جوائز السباق 5000 يورو.

وتأتي إقامة المهرجان دعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، للملاك والمربين في العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

صدارة

ويتصدر الترشيحات في سباق اليوم الجواد الفرنسي «هيرمس دو ايتواليه» بقيادة عارف اسينوف، و«البان» بقيادة لوكوف دوبرين وكلاهما لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف أمين محمد، والفرس الرومانية «مها» لفيوريل ديباجا، بإشراف المالك نفسه، وقيادة الفارسة الرومانية جوليا بوبسكو.

ويتنافس لنيل الكأس الجواد الروماني «ولالا» لماريا فيليت كيندا، بإشراف المالكة نفسها، وقيادة الفارس ساندو اوكتافيان، والجواد الفرنسي «جافا السم» لخريستو ستويانوف خيستوف، بإشراف إيفان جورجيف إيفانوف، وقيادة رادوستين إيفانوف، والجواد البلغاري «دارهان» لأندريان سباسوف، وإشراف مصطفى إسماعيل، وقيادة اسن يانكوف.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

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