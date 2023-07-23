«العاصي» لـ «شادويل» يتألق في إنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ظفر «العاصي» لـ «شادويل» بلقب شوط «ستيفينتون ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم» الذي أقيم على مضمار «نيوبري» في إنجلترا، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 2.05.37 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «فانتوم فلايت» بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد، وإشراف المدرب جيمس هورتون، وجاء في المركز الثالث «أوفييدو» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب إدوارد بيثيل.

وفي باقي أشواط الأمسية، توج «كومانشي فولز» بلقب الشوط الرئيس «هاكوود ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب مايكل دودز، مسجلاً زمناً قدره 1.12.57 دقيقة وبفارق رأس عن «ديلجنت هاري» بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب كليف كوكس.

وحل ثالثاً «كولد كيس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك.

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