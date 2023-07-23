«سيف ذا لاست دانس» تتوج بلقب «الأوكس الإيرلندي»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت «سيف ذا لاست دانس» بلقب سباق «الأوكس الإيرلندي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، الذي أقيم في مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلة زمناً قدره 2.43.11 دقيقة وبفارق نصف الطول «بلو ستوكنج» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس كولين كين وإشراف المدرب رالف بيكيت.

وجاءت في المركز الثالث «ليبري» بقيادة الفارس جافين ريان وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

المضمار الأصفر

كما شهدت الأمسية حضوراً متميزاً لمضمار واسطبلات جبل علي عبر رعايتها الشوط الثاني «مضمار واسطبلات جبل علي أنغلري ستيكس» لمسافة 1300 متر «الفئة الثالثة» والمخصص للمهرات، والذي ظفرت به «كايريو» بقيادة الفارس كولين كين وإشراف المدرب مايكل أوكالاجان، مسجلة زمناً قدره 1.20.64 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن «بيرلز آند روبيز» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وحلت ثالثاً «دو إت ويذ ستايل» بقيادة الفارس جافين ريان وإشراف المدرب دوناتشا آيدين أوبراين.

دعم كبير

تقدم محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص الشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على دعم سموه المستمر للسباقات المحلية والعالمية، الذي تجلى بشكل كبير عبر رعايتهم الشوط الثاني في أمسية «الأوكس الإيرلندي»، مؤكداً أن هذه الرعاية ليست بجديدة إذ بدأت في سنة 2009، ويخرج لنا في كل عام عدداً متميزاً من المهرات من عمر السنتين.

وأضاف في تصريحات خاصة «البيان» إن هذه الرعاية تأتي عقب رعايتهم أوائل الشهر الحالي، شوط «مضمار واسطبلات جبل علي داش ستيكس» ضمن أمسية الـ«ديربي الإيرلندي»، مؤكداً أن الهدف الرئيس للمضمار الأصفر تقوية العلاقات وتوطيد التعاون، إضافة إلى تبادل الخبرات مع المضامير العالمية كافة ومن بينها مضمار «ذا كرا» العريق في إيرلندا. وتقدم محمد الأحمد في ختام حديثه بخالص التهاني والتبريكات لملاك المهرة «كايريو» التي قدمت أداء قوياً في الشوط.

«سافاير ستيكس»

كما ظفر «آرت باور» بلقب شوط «سافاير ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس ديفيد آلان وإشراف المدرب تيم ايستربي، مسجلاً زمناً قدره 1.00.92 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع طول عن «جو أتليتيكو» بقيادة الفارس كولين كين وإشراف المدرب أدريان ماكجينيس. وجاء في المركز الثالث «موس تاكر» بقيادة الفارس وليام جيمس لي وإشراف المدرب كين كوندون.

«كرا كب»

اقتنصت «إميلي ديكنسون» لقب شوط «كرا كب» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلة زمناً قدره 3.16.00 دقائق وبفارق 3 أطوال عن «روسكاربيري» بقيادة الفارس وليام جيمس لي وإشراف المدرب بادي توومي. وحلت ثالثاً «أميوسمنت» بقيادة الفارس جافين ريان وإشراف المدرب دوناتشا آيدين أوبراين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز