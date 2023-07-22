غداً.. 8 خيول تشارك في كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة برومانيا

المصدر: وام

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يحتضن مضمار "بيليوستي" الرملي في العاصمة الرومانية بوخارست، غداً (الأحد) النسخة الثانية من سباق كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة، بمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة.

ويشهد المضمار مشاركة 8 خيول عربية في سن ٤ سنوات فما فوق لمسافة 1260 متراً، من نخبة الخيول الأوروبية من فرنسا وبلغاريا ورومانيا، في سباق كأس "الوثبة ستاليونز"، البالغ جائزته 5 آلاف يورو.

ويتصدر الترشيحات الجواد الفرنسي "هيرمس دو ايتواليه" بقيادة عارف اسينوف، و"البان" بقيادة لوكوف دوبرين، وكلاهما لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف إمين محمد، والفرس الرومانية "مها" لفيوريل ديباجا، بإشراف نفس المالك، وقيادة الفارسة الرومانية جوليا بوبسكو.

وهناك أيضاً الجواد الروماني "ولالا" لماريا فيليت كيندا، بإشراف نفس المالكة، وقيادة الفارس ساندو اوكتافيان، والجواد الفرنسي "جافا السم" لخريستو ستويانوف خيستوف، بإشراف إيفان جورجيف إيفانوف، وقيادة رادوستين إيفانوف، والجواد البلغاري "دارهان" لأندريان سباسوف، وإشراف مصطفي إسماعيل، وقيادة اسن يانكوف.

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