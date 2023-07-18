محمد العظب يحقق إنجازاً جديداً لفروسية الإمارات

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أعلن الاتحاد الدولي للفروسية عن ترقية اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، إلى حكم دولي من المستوى الرابع، الذي يعدّ الأعلى تصنيفاً في مجال التحكيم بالاتحاد الدولي للفروسية.

ويعكس هذا الإنجاز الجديد لفروسية الإمارات، العمل الجاد والمثابرة والخبرة التي تتمتع بها الإمارات في مجال التحكيم الذي يعتبر نموذجاً يحتذى به في العالم.

وتقدم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بخالص التهاني والتبريكات للواء الدكتور محمد عيسى العظب على هذا الإنجاز الذي سيسهم بشكل كبير في تطوير رياضة القدرة والتحمل في الدولة وخارجها.

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، في تصريحات خاصة لـ «البيان» بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمهما اللامحدود خلال مسيرته الرياضية.

وأضاف بأن الترقية الجديدة هي بمثابة تكليف وليست تشريفاً لمواصلة رفع اسم الإمارات عالياً في محافل سباقات القدرة والتحمل سواء المشاركات أو التحكيم، خاصة أن الدولة تتمتع بخبرة قوية أهلتها لكي تتبوأ مثل هذه المكانة العالمية وبشهادة الجميع.

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