الإمارات بطل «دولية قفز الحواجز» ببلجيكا

المصدر: بروكسل- وام

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توّج منتخب الإمارات لقفز الحواجز بلقب بطولة «أوبقلابيق الدولية» في بلجيكا، فئة «النجمة والنجمتين»، ضمن معسكره بألمانيا،استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، ودورة الألعاب الأولمبية في باريس، ويقام المعسكر في ألمانيا بدعم ورعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإدارة وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

وفاز الفارس الشيخ علي القاسمي، بالمركز الأول في شوط الجائزة الكبرى بارتفاع 135 سم، ونال الفارس حميد المهيري المركز الثالث بالشوط نفسه وحقق الفارس محمد الهاجري المركز الأول في فئة النجمتين بارتفاع 140 سم، وسالم السويدي المركز الأول مرتين في شوط الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، وفي الشوط المؤهل للجائزة الكبرى «فئة النجمتين»، وحل محمد الرميثي ثانياً في نفس الشوط، وحميد المهيري ثانياً في «فئة النجمة».

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