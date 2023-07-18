«فريدي بي» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في السويد

المصدر: مالمو - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح الجواد «فريدي بي» في الفوز بلقب المحطة السويدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في سادس محطاتها، التي أقيمت، أول من أمس، في مضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو في مملكة السويد.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات، وإعلاء نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل، ورفعة شأنه بكل دول العالم.

وفي ختام السباق قام سعيد المهيري ممثل اللجنة المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ومزنة راشد المنصوري ممثلة سفارة الدولة في مملكة السويد، بتتويج البطل وتسليم الكؤوس للمالك والمدرب والفارس.

تفوق

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «فخورون بنجاحات المحطة السويدية لسلسلة سباقات الكأس الغالية، والمشاركة الكبيرة من نخبة مرابط الخيول العربي في السويد وأوروبا، بجانب الحضور الجماهيري المميز، الذي تابع السباق، كما نعرب عن اعتزازنا بالأصداء الدولية الواسعة، التي تحققها سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المضامير الأوروبية، والتفوق الكبير، الذي حققه سباق المحطة السويدية المقام ضمن الديربي السويدي العريق».

وأضاف: «إن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة ورؤيته التطويرية لسلسلة السباقات أثمرت عن نهضة شاملة لقطاع وسباقات الخيل العربي في العالم، في ظل زيادة أعداد السباقات وتنوع الدول والمضامير بغاية الوصول لأسرة الخيل العربي حول العالم، ودعم متطلبات رعايتهم وتشجيعهم لزيادة الإنتاج والاهتمام برفعة الخيل العربي، وهو الأمر الذي نلمسه بالترحيب الكبير والأصداء الواسعة، التي تتركها كل محطة لدى الملاك والمربين».

من جهتها قالت مزنة راشد المنصوري: «يسعدنا الوجود في محطة السويد للكأس الغالية، التي نفخر بها وأهميتها لرفعة الخيل العربي الأصيل ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على دعم مسيرة الحفاظ على هذا الإرث التاريخي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز