«المارد» و«نورمانديا» بطلا كأس الوثبة للخيول العربية في البرازيل

المصدر: ساو باولو - البيان

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توّج «في جي راج المارد»، و«نورمانديا راش» بطلين لسباقي كأس الوثبة ستاليونز «التاج الثلاثي البرازيلي»، الذي أقيم بمضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

وانتزعت الفرس «نورمانديا راش» بقيادة روبيلي فيانا، وملكية أجروبيكوريا إيها شابادا، وبإشراف لوكاس كوينتانا، لقب السباق الأول، الذي يمثل الجولة الأولى من«التاج الثلاثي البرازيلي»على لقب كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى للمهرات والأفراس في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 5 آلاف دولار، محققة زمناً قدره 1:54:96 دقيقة، وتفوقت «نورمانديا راش» بفارق 0,75 طول عن «آر جي خليفة»، لكلاوديو آر جي ريباس، بإشراف إستانسلاو بتروشنسكي، وقيادة الفارس إم سيلفا، بينما جاءت ثالثة «نيزا راش» لمالكها ريكاردو جميل صليبا، وقيادة الفارس إيدفالدو سيلفا، بإشراف لوكاس كوينتانا، واكتسح الجواد «في جي راج المارد» لمزرعة بلوجراس وجوس جيمراس، وبقيادة الفارسة البرازيلية الشهيرة جين ألفيس، بإشراف المدرب ثياجو هيدار، منافسيه في السباق الثاني لمسافة 1600 متر للجولة الثانية من «التاج الثلاثي البرازيلي» على كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى البالغة 5 آلاف دولار، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، وسجل زمناً قدره 1:49:87 دقيقة.

وتفوق بفارق 6 أطوال عن «كلابتون أيه جيه آر»، بقيادة أي ميسكويتا، لمالكه ألمير خوسيه ريبيرو، وبإشراف أوبردان بيريرا، فيما جاء ثالثاً «مهاتما راش» بإشراف لوكاس كوينتانا، للمالك ريكاردو جميل صليبا، وبقيادة جيفرسون بيسبو.

شكر

وقال ألمير خوسيه ريبيرو، مدير السباق في الرابطة البرازيلية لمربي الخيول العربية: أشكر مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على ثقتهم للترويج والاستثمار لسباق الخيل العربي في البرازيل، ورؤيتهم الثاقبة لمستقبل سباقات الخيل العربية في العالم.

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