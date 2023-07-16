"المارد" و"نورمانديا" يتوجان بكأس الوثبة للخيول العربية في البرازيل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز "في جي راج المارد" و"نورمانديا راش"، بسباقي كأس " الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة (التاج الثلاثي البرازيلي) أمس بمضمار "سيداد جارديم"، في نادي "الجوكي كلوب" في ساو باولو بالبرازيل، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

يقام المهرجان تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة.

وظفرت الفرس "نورمانديا راش" بقيادة روبيلي فيانا، وملكية اجروبيكوريا إيها شابادا، وبإشراف لوكاس كوينتانا، بلقب السباق الأول والذي يمثل الجولة الأولى من التاج الثلاثي البرازيلي على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" للجائزة الكبرى للمهرات والأفراس في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر والبالغ جائزته 5 آلاف دولار أميركي.

وتفوقت "نورمانديا راش" بفارق 0,75 طول عن "آر جي خليفة"، لكلاوديو آر جي ريباس، وقيادة الفارس سيلفا، فيما جاءت ثالثة، و"نيزا راش" لمالكها ريكاردو جميل صليبا، وقيادة ايدفالدو سيلفا، بإشراف لوكاس كوينتانا، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:54:96 دقيقة.

وتفوق الجواد "في جي راج المارد" لمزرعة بلوجراس وجوس جيمراس، بقيادة الفارسة البرازيلية جين الفيس، بإشراف المدرب ثياجو هيدار، على منافسيه في السباق الثاني لمسافة 1600 متر للجولة الثانية من التاج الثلاثي البرازيلي على كأس "الوثبة ستاليونز "للجائزة الكبرى البالغة 5 آلاف دولار اميركي، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق.

وجاء تفوق "في جي راج المارد" بفارق 6 أطوال عن غريمه "كلابتون أيه جيه آر"، بقيادة أي ميسكويتا، لمالكه ألمير خوسيه ريبيرو، وبإشراف أوبردان بيريرا، فيما جاء ثالثاً "مهاتما راش" بإشراف لوكاس كوينتانا، للمالك ريكاردو جميل صليبا، وبقيادة جيفرسون بيسبو، وسجل البطل زمناً وقدره 1:49:87 دقيقة.

وقال ألمير خوسيه ريبيرو، مدير السباق في الرابطة البرازيلية لمربي الخيول العربية: أشكر مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على ثقتهم للترويج والاستثمار لسباق الخيل العربي في البرازيل، وشكرنا العميق على رؤيتهم الثاقبة لمستقبل سباقات الخيل العربية في العالم، لا سيما الاهتمام الذي أبداه المهرجان، للبرازيل ولمربي الخيول العربية البرازيلية .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز