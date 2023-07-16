«شاكيل» بطل «جولاي كب ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «شاكيل» بلقب الشوط السادس الرئيس «جولاي كب ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» في ختام سباقات مهرجان «جولاي كب»، بمضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا يوم أمس، بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدربة جولي كاماتشو، مسجلاً زمناً قدره 1:11:68 دقيقة وبفارق «رن تو فريدوم» بقيادة الفارس تريفور ويلان وإشراف المدرب هنري كاندي.

وحل ثالثاً «كينروس» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب رالف بيكيت.

تألق مثير

كما شهدت الأمسية الختامية تحقيق خيول جودلفين ثنائية، جاءت عبر «ريس ذا ويند» لجودلفين التي ظفرت بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1:28:42 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «جيت جيجي ويذ أت» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

وجاءت في المركز الثالث «زنجبيلا» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب روجر فاريان.

انتصار ثانٍ

وأضاف «هايبانك» لجودلفين الانتصار الثاني لخيول الإمارات، بتحقيقه الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:40:15 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «كوانتم إنباكت» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت.

وحل ثالثاً «رويال دبي» لسعيد سلطان الرحومي بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب ماركو بوتي.

سوبرلاتيف ستيكس

وفي باقي أشواط الأمسية، اقتنص «سيتي أوف تروي» لقب الشوط الرابع «سوبرلاتيف ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 1:26:03 دقيقة وبفارق 6 أطوال ونصف الطول عن «حاتم» للشيخ عبدالله المالك الصباح بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون. وجاء في المركز الثالث «أودسي» بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب باتريك أوينز.

فارق طول

وحققت «نعومي لاباجليا» لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات، بقيادة الفارس جريج تشيني وإشراف المدرب ريتشارد سبنسر، مسجلة زمناً قدره 1:25:92 دقيقة وبفارق طول عن «إن ذيس شوز» بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب شارلي جونستون. وحلت ثالثاً «جلوريوس آنجل» بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب جرانت تور.

الشوط الخامس

ظفر «بيغلز» بلقب الشوط الخامس «بانبري كب» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفرس ريان مور وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلاً زمناً قدره 1:25:70 دقيقة وبفارق طولين عن «روبي جست» بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب جورج مارجارسون.

وجاء في المركز الثالث «أول» للشيخ دعيج آل خليفة و«كيه إتش كيه للسباقات» بقيادة الفارس بول مولرينان وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

الشوط السابع

اقتنص «دافيدو» لـ«الشقب ريسنج» لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلاً زمناً قدره 2:35:80 دقيقة وبفارق طول عن «هوب يو كان رن» بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب شارلي جونستون.

وحلت ثالثاً «رينا ديل مار» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب إد ووكر.

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