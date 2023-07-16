كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد اليوم

المصدر: مالمو - البيان

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تنطلق، اليوم، بمضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو في السويد سادس محطات سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي تقام ضمن أجندة سباقات النسخة الثلاثين للكأس، التي تواصل مسيرتها الحافلة في المضامير الأوروبية، دعماً للملاك والمربين، وتشجيع الاقتناء ورعاية الخيل العربي في كل دول العالم، وتشهد لقاء الأبطال للفوز بالكأس الغالية.

وتحظى سباقات الكأس بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بما يحافظ على مكانة الخيل العربي الأصيل ويرفع شأنها بكل دول العالم.

ويشهد سباق المحطة السويدية الذي يقام للعام الرابع على التوالي مشاركة مميزة من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، حيث استقطب السباق 9 خيول تتنافس على لقب سباق الكأس، الذي يقام لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

قائمة

ويجمع سباق السويد مجموعة من الأبطال، حيث يوجد في قائمة المشاركين الجواد «رسمي الخالدية»، بطل محطة السويد للكأس الغالية لعامي 2021 و2022، و«فريدي باي»، بطل محطة ألمانيا 2020، بجانب الجواد «مهيمن» بطل كأس الوثبة في مالمو ضمن سباقات النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتضم قائمة الخيول كلاً من:

«منى ماي» (مجد العرب × منيزة) للمالك والمدرب مارياهاجمان إريكسون وقيادة الفارس دايفرسون دي باروس، و«ليندال أفاتار» للمالك ليندال أنيتا وإشراف المدرب شارلوت جوس، وقيادة الفارس كارلوس لوبيز، و«هاسارد دي فاوست» للمالكة والمدربة كاميلا نيلسون وقيادة الفارس مارتن رودريغيز.

و«فريدي باي» للمالك والمدرب جيرارد تي زوتيليف وقيادة الفارس جاكوب جوهانسن، و«مهيمن» لمالك الأصايل ريسينغ تحت إشراف المدرب أنيللي إريكسون وقيادة الفارس أندرياس دالبارك.

و«نو ريسك نو ريوارد» للمالكة والمدربة كاميلا نيلسون وبقيادة الفارس إليون شافيز، و«جيلانو» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون وبقيادة الفارس ريبيكا ستال هاندسكي، و«أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون وبقيادة الفارس أولريكا هولمكويست، و«رسمي الخالدية» لمالك إسطبلات الخالدية وإشراف المدرب جانوسيز كوزلوسكي وقيادة الفارس أندرياس جرابيبرج.

نجاح

وقال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: إن الوصول لمحطة السويد يمثل استمراراً ناجحاً لأجندة سباقاتنا في المضامير الأوروبية، التي تشهد بامتنان كبير للمكانة الرفيعة التي تحظى بها الكأس الغالية بعد أن باتت نموذجاً مميزاً يواكب سمعة ومكانة الإمارات المرموقة.

وتعكس نهجها الرائد في دعم سباقات الخيل العربي وجميع الاتحادات الدولية وأسرة الخيل العالمية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة ورعايتها المتواصلة للحفاظ على مسيرة الخيل العربي.

وأضاف: تمثل محطة السويد واحدة من المحطات الواعدة، حيث شهدت نمواً كبيراً على مدار 4 أعوام ضمن برامجنا وخططنا التطويرية لسباقات الخيل العربية انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يولي اهتماماً كبيراً لدعم مسيرة التطوير والتنمية في نوعية سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بأعرق السباقات الكلاسيكية في العالم.

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