غدا .. لقاء الأبطال في السويد على كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

المصدر: وام

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تنطلق يوم غد "الأحد" سادس محطات سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مملكة السويد والتي تقام بمضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو، ضمن أجندة سباقات النسخة الثلاثين للكأس التي تواصل مسيرتها الحافلة في المضامير الأوروبية، دعما للملاك والمربين وتشجيع الاقتناء ورعاية الخيل العربي في كافة دول العالم.

وتحظى سباقات الكأس بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعما لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، بما يحافظ على مكانة الخيل العربي الأصيل ويرفع شأنها بكافة دول العالم.

ويشهد سباق المحطة السويدية الذي يقام للعام الرابع على التوالي، مشاركة مميزة من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، حيث استقطب السباق 9 خيول تتنافس على لقب سباق الكأس الذي يقام لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

ويجمع سباق السويد مجموعة من الأبطال، حيث يتواجد في قائمة المشاركين الجواد"رسمي الخالدية" بطل محطة السويد للكأس الغالية لعامي 2021 و2022، وفريدي باي بطل محطة ألمانيا 2020، بجانب الجواد "مهيمن " بطل كأس الوثبة في مالمو ضمن سباقات النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتضم قائمة الخيول كلا من : "منى ماي" (مجد العرب×منيزة ) للمالك والمدرب مارياهاجمان إريكسون وقيادة الفارس دايفرسون دي باروس، و"ليندال أفاتار" (بنتاجون×أركونا زد ريجولا) للمالك ليندال أنيتا وإشراف المدرب شارلوت جوس، وقيادة الفارس كارلوس لوبيز، و"هاسارد دي فاوست " من نسل ( داحس×شيرازاد الملس بنتدورمان ) للمالكة والمدربة كاميلا نيلسون وقيادة الفارس مارتن رودريغيز، و"فريدي باي" (تي إم فريد تكساس×فيا هايبولايت بنت داحس) للمالك والمدرب جيرارد تي زوتيليفوقيادة الفارس جاكوب جوهانسن، و"مهيمن" من نسل (سيرافين دي بون×نيفادا دورلوببنت منجانيت ) للمالك الأصايل ريسينغ تحت إشراف المدرب أنيللي إريكسون وقيادة الفارس أندرياس دالبارك، و"نو ريسك نو ريوارد" من نسل ( نو ريسك الموري× شادية بنتكوتوبيا ) للمالكة والمدربة كاميلا نيلسون وتحت قيادة الفارس إليون شافيز، و"جيلانو" من نسل (نظام ×جيلفور بنت جلفور) للمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون وتحت قيادة الفارس ريبيكا ستال هاندسكي، و"أيمن" من نسل (جنرال×باسيلك دي إليوس) للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون وتحت قيادة الفارس أولريكا هولمكويست، وأخيرا "رسمي الخالدية" من نسل ( نايف الخالدية× رجوى الخالدية بنت طويق ) للمالك اسطبلات الخالدية وتحت إشراف المدرب: جانوسيز كوزلوسكي وتحت قيادة الفارس اندرياس جرابيبرج.

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية : " إن الوصول لمحطة السويد يمثل استمرارا ناجحا لأجندة سباقاتنا في المضامير الأوروبية التي تشهد بامتنان كبير للمكانة الرفيعة التي تحظى بها الكأس الغالية بعد أن باتت نموذجا مميزا يواكب سمعة ومكانة الإمارات المرموقة ويعكس نهجها الرائد في دعم سباقات الخيل العربي وجميع الاتحادات الدولية وأسرة الخيل العالمية، انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة ورعايتها المتواصلة للحفاظ على مسيرة الخيل العربي".

وأضاف: " تمثل محطة السويد واحدة من المحطات الواعدة حيث شهدت نموا كبيرا على مدار 4 أعوام ضمن برامجنا وخططنا التطويرية لسباقات الخيل العربية انطلاقا من رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي يولي اهتماما كبيرا لدعم مسيرة التطوير والتنمية في نوعية سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بأعرق السباقات الكلاسيكية في العالم".

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