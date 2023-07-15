تنافس قوي في «جولاي كب ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة - البيان

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تختتم اليوم سباقات مهرجان «جولاي كب»، بمضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط السادس الرئيس «جولاي كب ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 9 خيول أبرزها «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان.

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركة الإماراتية، ابتداءً من الشوط الأول لمسافة 1400 متر بمشاركة 11 مهرة أبرزها «ريس ذا ويند» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «زنجبيلا» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب روجر فاريان، «أهلين» لسلطان علي بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب جيمس تيت.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر مشاركة 13 مهرة أبرزها «دانسنج جودنيس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ديزرت فويس» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس آدم فراجير وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، 12 خيلاً أبرزها «هايبانك» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «تفريج» لـ «شادويل» بقيادة الفارس آدم فراجير وإشراف المدرب وليام هاجس، «نوبولي» لإسماعيل محمد بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب إسماعيل محمد، «رويال دبي» لسعيد سلطان الرحومي بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب ماركو بوتي.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «سوبرلاتيف ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، مشاركة 10 خيول أبرزها «غريت تروث» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «نشعر بارتياح من حالة «غريت تروث» منذ فوزه في ليسستر، وبالتأكيد تعلم الكثير في ذلك اليوم وارتفع مستوى جاهزيته، ويبدو أن السباق سيشهد منافسة حامية».

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس «بانبري كب» لمسافة 1400 متر، 20 خيلاً أبرزها «شايننغ بلو» لجودلفين بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

وقال المدرب سعيد بن سرور: ««شايننغ بلو» جواد منافسة قوي ويقدم أفضل ما عنده في جميع السباقات، وظل يتدرب بشكل جيد، ويبدو أنه في حالة ممتازة، وأتطلع إلى مشاركات طيبة».

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع والختامي لمسافة 2400 متر مشاركة 10 خيول أبرزها «هيدن ستوري» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «فلاينج فرونتير» لسعيد منانة بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب جيمس تيت.

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