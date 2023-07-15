«نشوى» تتوج بلقب «فالماوث ستيكس» في «جولاي كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «نشوى» لعماد الصقر بلقب الشوط الرابع الرئيس «تاترسالس فالماوث ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، في ثاني أيام مهرجان «جولاي كب»، الذي أقيم على مضمار «نيو ماركت» العريق في إنجلترا، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلة زمناً 1:39:52 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «ريماركي» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب رالف بيكيت.

وجاءت في المركز الثالث «فيا سيستينا» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب جوج بووي.

تألق إماراتي

كما شهدت الأمسية، تحقيق خيول الإمارات ثنائية قوية، إذ ظفر «ليف يور دريم» لجودلفين بلقب الشوط الثالث لمسافة 2800 متر، بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 3:02:13 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «كيهافا» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب أدريان بول كيتلي.

الخطة المقبلة

وأشاد المدرب العالمي سعيد بن سرور بالأداء الكبير الذي قدمه البطل، كاشفاً بأن الخطة المقبلة هي المشاركة في مهرجان «إيبور»، أغسطس المقبل، على مضمار «يورك».

كما تحدث سعيد بن سرور عن المهرة «موج» التي توجت بلقب الـ«1000 جينيز الإنجليزي» مايو الماضي، مؤكداً أن البطلة سيتم إشراكها في سباق، وبعدها سوف تتجه إلى سباقات مهرجان «بريدرز كب» في الولايات المتحدة الأمريكية نوفمبر المقبل، إلا أن القرار النهائي سيتخذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

انتصار ثانٍ

وأضاف «أربك ليجند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم الانتصار الثاني لخيول الإمارات، باقتناصه لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب أندرو بالدينج، مسجلاً زمناً قدره 1:30:51 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «إمبرورز ستار» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الأول

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفر «كيليبجس وريور» لقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب شارلي جونستون، مسجلاً زمناً قدره 2:06:61 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «أوبيليكس» لـ «كيه إتش كيه للسباقات» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن. وجاء في المركز الثالث «ويستيرتون» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آلان كينج.

الشوط الثاني

اقتنصت «بيرشيان دريمر» لقب الشوط الثاني «دتشس أوف كيمبردج ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» المخصص للمهرات، بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب دومينيك فرنش ديفيس، مسجلة زمناً قدره 1:13:66 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «ستار أوف ميستري» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

إنجاز قوي

ومن جانب آخر، توجت «سوينغ ألونج» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بلقب سباق «وليام هيل سمر ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» المخصصة للمهرات والأفراس، الذي أقيم على مضمار «يورك» بإنجلترا، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك، مسجلة زمناً قدره 1:09:86 دقيقة وبفارق رقبة عن «رويال اكلايم» المملوكة أيضاً للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تيت. وجاءت في المركز الثالث «غيل فورس مايا» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب مايكل دودز.

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