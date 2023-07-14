جون جوسدن: هدف «إصرار» النهائي «دبي شيماء كلاسيك»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أكد المدرب المخضرم جون جوسدن أن الهدف النهائي لـ «إصرار» الذي أهدى إسطبلات «شادويل» لقب «برينسيس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» في افتتاح مهرجان «جولاي كب»، هو سباق «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» ضمن أمسية كأس دبي العالمي العام المقبل.

وأضاف: «لقد قدم البطل أداء رائعاً وتعامل مع الأرضية بطريقة احترافية، وأدائه في الشوط أظهر تحسناً كبيراً في قدراته، ولكن لم أتوقع أن يفوز على «أديار» بهذا الفارق الكبير».

الوجهة القادمة

وكشف جون جوسدن أن البطل لن يشارك في سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» الذي سيقام أواخر الشهر الحالي، بل سيخلد للراحة وسيتم إعداده للمشاركة في مهرجان «إيبور»، أغسطس المقبل، على مضمار «يورك»، وبعدها سيتم تجهيزه للمشاركة في سباق «لونجين دبي شيماء كلاسيك» العام المقبل في دبي.

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