خيول الإمارات تخوض تحدي «سمر مايل» في «آسكوت»

المصدر: متابعة - البيان

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تخوض خيول الإمارات غداً غمار تحدي سباق «سمر مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» الذي سيقام على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا.

ويتقدم الكتيبة الإماراتية «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «نيو كنغدم» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس هاري ديفيز وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«الداري» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، و«مايتي أوليسيس» لسعيد سهيل بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

جهوزية عالية

وقال المدرب شارلي آبلبي: («ماستر أوف ذا سيز» منافس قوي لو نظرت إلى سجله، ونشعر بارتياح من سير تحضيراته، وأي هطول للأمطار سيكون مصدر قلق بالنسبة لنا، ولكنه يبدو في جهوزية عالية).

وأضاف: (مؤهلات «نيو كنغدم» تقل بعض الشيء عن مستوى منافسيه في هذا السباق على الرغم من أنه يبدو سباقاً مفتوحاً إذا صرفت النظر عن ثلاثة أو أربعة الأوائل، ويشارك في السباق بصفته الذاتية، ولا يمانع إن كانت الأرضية طرية بعض الشيء لو هطلت أمطار).

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