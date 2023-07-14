«إصرار» لـ «شادويل» بطلاً في مهرجان «جولاي كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات ثنائية قوية في افتتاح مهرجان «جولاي كب»، الذي أقيم على مضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا يوم أمس، إذ توج «إصرار» لـ «شادويل» بطلاً للشوط الرابع الرئيس «برينسيس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2:27:33 دقيقة، وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «أديار» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل في المركز الثالث «جلوبال ستورم» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقت ضيق

وأشادت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، بالأداء الذي قدمه «إصرار» خلال الشوط، مؤكدة في الوقت ذاته أن البطل لن يشارك في سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، الذي سيقام الشهر الجاري، نظراً لضيق الوقت، بل سيخلد للراحة، وسيتم تجهيزه للمشاركات المقبلة.

بدوره، كشف المدرب جون جوسدن عن الخطة المقبلة لـ «إصرار»، وهي المشاركة في مهرجان «إيبور»، أغسطس المقبل، على مضمار «يورك»، عوضاً عن التوجه إلى سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس».

بحرين تروفي

وكانت بداية الانتصارات الإماراتية قد جاءت عبر «كاسل واي» لجودلفين، الذي توج بلقب الشوط الأول «بحرين تروفي ستيكس» لمسافة 2600 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2:47:35 دقيقة، وبفارق رأس عن «تاور أوف لندن»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وجاء في المركز الثالث «سانت جورج» لـ «قطر ريسنج»، بقيادة الفارس سيرين فالون وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

وبهذه النتيجة يكون «كاسل واي» قد سجل للإسطبل الأزرق الملكي الانتصار الـ 2000 في السباقات المصنفة منذ التأسيس.

ثقة كبيرة

وقال المدرب شارلي آبلبي: (لطالما كان لدى الفارس وليام بيوك ثقة كبيرة في «كاسل واي»، حيث أبدى إعجابه الكبير بالجواد عندما كان ناشئاً، لم يرتكب الجواد أخطاءً كثيرة في مسيرته، وكان أداؤه الوحيد دون المستوى على أرضية لينة في «آبسوم»، كنا واثقين في الإسطبل من أن خطوة الارتقاء في المسافة ستكون مناسبة له، على الرغم من أنها دائماً علامة استفهام، عندما تصعد من مسافة الميل وربع الميل، إلى مسافة الميل وخمسة فيرلونغ).

وأضاف: (كانت الخطة التوجه به نحو المقدمة، وأعتقد أنه تحمل المسافة بشكل طيب، وأفاد وليام بأن السباق تحول إلى منافسة سرعة، وعندما طلب منه التقدم، اعتقدت أن الأمر يعتمد على ما يقدم من مجهود إضافي، وبالفعل بذل الجواد مجهوداً خارقاً).

وأكد المدرب شارلي آبلبي أن الوجهة المقبلة للبطل، ستكون سباق «جريت فولتجر ستيكس» في مهرجان «إيبور»، وبعدها سيتوجه إلى سباق «سانت ليجر ستيكس» سبتمبر المقبل.

باقي الأشواط

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفر «جسور» لـ «المحمدية ريسنج» بلقب الشوط الثاني «مملكة البحرين جولاي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب كليف كوكس، بينما حقق «كينولت» لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس كونور بلاناس وإشراف المدرب ستيوارت ويليامز.

كما اقتنص «ساكريد آنجل» لقب الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي جونستون، فيما توج «نوسترم» لـ «جودمونت» بلقب الشوط السادس «سير هنري سيسل ستيكس» لمسافة 1600 متر «قوائم»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

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