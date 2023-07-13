صراع مثير على لقب «تاترسالس فالماوث ستيكس» في ثاني أيام مهرجان «جولاي كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتواصل غداً سباقات اليوم الثاني لمهرجان «جولاي كب»، على مضمار «نيو ماركت» العريق في إنجلترا، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «تاترسالس فالماوث ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 9 مهرات وأفراس، أبرزهن «أمينة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان.

الشوط الأول

وستبدأ المشاركات الإماراتية من الشوط الأول لمسافة 2000 متر، الذي سيشهد مشاركة 13 خيلاً، أبرزها «تاغاباوا» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«لوكال ديناستي» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي أيضاً، و«صنديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و«بولستر» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، و«مايتي ريفر» لسعيد منانة بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب جيمس تيت.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «قدم «لوكال ديناستي» أداءً جيداً على المسافة نفسها في «غولدن غيتس هانديكاب»، بينما العودة إلى مسافة 10 فيرلونغ ستناسب «تاغاباوا»، كلاهما عاد من رويال آسكوت في حالة جيدة، ويجب أن يكونا ضمن أقوى المنافسين».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «دتشس أوف كيمبردج ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» مشاركة 4 مهرات، أبرزهن «ستار أوف ميستري» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «عادت «ستار أوف ميستري» من مشاركتها الأخيرة في حالة طيبة، وهذا السباق يبدو مناسباً لها، بعض من منافساتها في السباق يجلبن مستوى جيداً من رويال آسكوت؛ لذلك يجب احترامهن جميعاً، ولكن مهرتنا تبدو المرشحة الأولى للفوز بالسباق بالنظر إلى مستواها في سباق «إمبريس ستيكس»».

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 2800 متر 9 خيول، أبرزها «ليف يور دريم» لجودلفين، بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«إيمريك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان.

وقال المدرب سعيد بن سرور: «مضت تحضيرات «ليف يور دريم» بشكل جيد منذ سباقه في رويال آسكوت، ويبدو في جاهزية جيدة، يبدي الجواد ارتياحاً للمضمار والمسافة، وأتطلع أن يقدم مرة أخرى أداءً جيداً».

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1400 متر مشاركة 12 خيلاً، أبرزها «إمبرورز ستار» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«سوفت فيكتوري» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جيمس تيت، و«أربك ليجند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب أندرو بالدينج، و«ورم سبيل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم أيضاً، بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان، بينما ستشارك «رزينة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب وليام هاجس.

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