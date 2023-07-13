خيول الإمارات تخوض تحدي مهرجان «جولاي كب» اليوم

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا مهرجان «جولاي كب»، والذي يستمر حتى بعد غدٍ بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون الأنظار متجهة في اليوم الأول نحو الشوط الرابع الرئيس «برينسيس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» بمشاركة 4 خيول أبرزها «أديار» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «جلوبال ستورم» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «إصرار» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «عاد «اديار» بشكل جيد من مشاركته في رويال آسكوت، والخطة الموضوعة هي أن يكون هذا السباق منصة انطلاق إلى سباق كنغ جورج، وهو في جاهزية عالية ونتطلع إلى عودته إلى مسافة الميل ونصف الميل، وهي المسافة التي حقق عليها أكبر فوزين في مسيرته».

وأضاف: ««جلوبال ستورم» منافس قوي والطريقة التي ركض بها خلف «هريكين لين» تشير إلى قوته، لا سيما أن صاحب المركز الثالث «ويست ويند بلوز» عزز من مستوى الأداء لاحقاً، ويخوض هذه المشاركة بصفة مستقلة، وسبق له أن ركض بشكل جيد في السباق العام الماضي».

الشوط الأول

وستبدأ المشاركات الإماراتية من الشوط الأول «بحرين تروفي ستيكس» لمسافة 2600 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 6 خيول أبرزها «كاسل واي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ثنك فيرست» لسلطان علي بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب جيمس تيت.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر 17 خيلاً أبرزها «تجلى» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان، «أنمت» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس اندريا اتزيني وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «توف إينف» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارسة هايلي تيرنر وإشراف المدرب جيمس تيت.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1200 متر مشاركة 10 مهرات أبرزها «دبي تريجر» لجودلفين بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «جميرا بريز» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جورج مارجارسون.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «سير هنري سيسل ستيكس» لمسافة 1600 متر «قوائم» 6 خيول أبرزها «امبريال امبرور» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «مستبشر» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «إيمبستوا» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان.

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