"قرة عين" يتوّج بكأس زايد للخيول العربية الأصيلة في إسبانيا

المصدر: وام

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فاز الجواد "قرة عين" بكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة "قوائم" وذلك على مضمار "سان سيباستيان" في العاصمة الإسبانية مدريد.

كما توج "إليدور" و"ديامنتيد اتركسينتا" بكأسي "الوثبة ستاليونز"، وذلك يوم أمس الأحد على مضمار مدينة تاجلياكوزو في مقاطعة "لاكويلا ـ ابروتسو" الإيطالية، وبرعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وشهد سباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 1600 متر، والذي تبلغ جائزته 16 ألف يورو، مشاركة 6 خيول عربية أصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، وتفوق الجواد "قرة عين" للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، بفارق 3.75 طول عن أقرب منافسيه، مسجلا 1:44:66 دقيقة.

وحل في المركز الثاني الجواد "إيشان دو بوزلس" لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب وقيادة ميير، وجاء في المركز الثالث "جراح عذبة" لـ"عذبة للسباقات"، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة ار سوسا.

وأحرز "إليدور" لـ كلوديا دي كاباريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وبقيادة جيرمانو مرسيللي، لقب السباق الأول على جائزة كأس "الوثبة ستاليونز" جوادا لاجارا"، للخيول عمر 3 سنوات لمسافة 1350 مترا، والذي تبلغ جائزته 6050 يورو، على مضمار "تاجلياكوزو" الإيطالي متفوقاً بفارق 5 أطوال، ومسجلاً 1:37:50 دقيقة.

ونال المركز الثاني "إمباجادور جو" بقيادة ريكاردو لاكبوني، وحل ثالثاً "إلدا" بقيادة كارلو فيوسيشي.

وحقق "ديامنتيد اتركسينتا" لميرو الفيرو، بقيادة المدرب ماسيميليانو ناردوزي، والفارس جيرمانو مارسيلي، الثنائية، بتفوقه على أقرب منافسيه بفارق 4 أطوال في السباق الثاني على كأس "الوثبة ستاليونز" "سيتا ديل ميسكو"، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، والبالغة جائزته 6050 يورو، وسجل البطل 1:40:20 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني "أمور" بقيادة مانويل بوركو، ونال المركز الثالث، "ديستينو ريبلي" بقيادة ريكاردو لاكبوني.

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