كأس زايد تنطلق في إسبانيا اليوم

المصدر: مدريد - البيان

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يشهد مضمار سان سباستيان في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم سباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «قوائم»، البالغ جائزته 16 ألف يورو.

فيما يستضيف مضمار مدينة تاجلياكوزو في مقاطعة لاكويلا ـ ابروتسو الإيطالية، سباقين لكأس الوثبة ستاليونز بمشاركة 10 خيول، وتقام السباقات برعاية النسخة 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وتشارك في سباق كأس زايد البالغ طوله 1600 متر، 7 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «حمزة» لـ «ياس لإدارة سباقات الخيول»، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فابريس فيرون.

وينافس على اللقب الفرسة «كوثر» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل جوردين وقيادة مايكل فورست، التي تسعى لفوزها الأول، والمهرة «قرة عين» للشيخة ريم آل ثاني بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي.

ومن الخيول التي تطمح لنيل اللقب «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب وقيادة ام ميير، و«كاسبار ميتاورا» للمالك كاسار، بإشراف ام كوماس، وقيادة جي جيلبرت، وتضم القائمة «جراح عذبة» لـ «عذبة للسباقات»، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة ار سوسا، و«حميد» للمالك عبدالله مبارك المرزوقي، بإشراف شارل جوردين، وقيادة مايكل فولون.

سباقان

ويستضيف مضمار «تاجلياكوزو» الإيطالي سباقين لكأس الوثبة، الأول على لقب جائزة كأس الوثبة ستاليونز ـ جوادا لاجارا، للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1350 متراً، البالغ جائزته 6.050 يورو، بمشاركة 5 خيول، ويتصدر الترشيحات «إليدورا» بقيادة جيرمانو مرسيللي، الذي حل في المركز الثاني في سباق كأس الوثبة قبل شهر ونصف.

وينافس على اللقب «إيفسو» بقيادة جيوسب اريكوفيتش، و«إلدا» بقيادة كارلو فيوسيشي، و«إمباجادور جو» بقيادة ريكاردو لاكبوني، و«إنتوديلوتاس» بقيادة نوما ميلود.

ويستقطب السباق الثاني كأس الوثبة ستاليونز ـ سيتا ديل ميسكو، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6.050 يورو، 5 خيول يتصدرها «ديامنتيد اتركسينتا» بقيادة جيرمانو مارسيلي الذي حل في المركز الثاني في مشاركته الأخيرة.

ومن أقوى المرشحين «أمور» بقيادة مانويل بوركو، و«داليا باي اونجيليا» بقيادة كارلو فيوسيشي، و«ديستسنو ريبلي» بقيادة ريكاردو لاكبوني، و«مباستر دو باين» بقيادة جيوسب اريكوفيتش.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجائزة الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.

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