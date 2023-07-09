122 لاعباً في بطولة «الإمارات المفتوحة للشطرنج» بالفجيرة

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بطولة الإمارات المفتوحة للشطرنج.

والتي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، بمشاركة 122 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة، وحضر الافتتاح كل من الشيخ سرور بن صقر الشرقي والدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ومحمد الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، وسلطان الطاهر، ومشعل مرادعضوي اتحاد الشطرنج

وفي بطولة الإناث تصدر فئة تحت 18 سنة كل من لطيفة الدرمكي لاعبة أبوظبي، وعائشة المعيني لاعبة نادي الشارقة فئة تحت 16 سنة، ونورة الخوري «أبوظبي للشطرنج» وزينب خالد «دبي للشطرنج»، وفي فئة تحت 14 سنة موزة الشامسي «العين للشطرنج»، وشمة السويدي «دبي للشطرنج»، وفي فئة 12 سنة شمة الشامسي«العين للشطرنج» وريم الحمادي«شطرنج أبوظبي».

وفي فئة تحت 10 سنوات روضة غالية «الشارقة للشطرنج»، وطيف المزروعي «كلباء»، وتحت 8 سنوات نعمة الحمادي «الشارقة للشطرنج» وفاطمة الشامسي «العين للشطرنج».

وفي منافسات البطولة المفتوحة تحت 18 سنة حقق لاعبا الفجيرة للشطرنج محمد اليليلي، وخليفة خالد المركزين الأول والثاني، وتصدر فئة تحت 16 سنة حمدان إدريس «أبوظبي للشطرنج ».

وحمد البلوشي« دبي للشطرنج»، وتحت 14 سنة حميدان الزعابي«أبوظبي للشطرنج»، وسالم البلوشي من كلباء، وفِي فئة تحت 12 سنة لاعبا الفجيرة للشطرنج محمد آل علي وعامر اليليلي، وتحت 10 سنوات لاعبا الشارقة للشطرنج صقر خميس، وسلطان المهيري، وتحت 8 سنوات تصدر عبدالله المنصوري «الفجيرة للشطرنج»، وسيف غالب «أبوظبي للشطرنج».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز