«بادينغتون» يحقق التوقعات في «كورال إكليبس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج المرشح الأول «بادينغتون» بلقب سباق «كورال إكليبس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «سانداون» في إنجلترا، يوم أمس، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 2.05.16 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «إميلي أبجون»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وحل ثالثاً «ويست ويند بلوز» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

تألق إماراتي

كما شهدت الأمسية تألق خيول الإمارات، إذ اقتنصت «مستيك بيرل» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، لقب الشوط الثالث «كورال ديستاف» لمسافة 1600 متر «قوائم» المخصص للمهرات، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلة زمناً قدره 1.43.85 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ستنتون جليدر»، بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب هوغو بالمر.

وجاءت في المركز الثالث «بريدستون» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

الشوط الأول

حقق «إيكواليتي» لقب الشوط الأول «كورال جارج» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب تشارلز هيلز، مسجلاً زمناً قدره 1.00.16 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «ماكاروفا»، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب إد ووكر.

وجاء في المركز الثالث «تيبر فلو»، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط الثاني

ظفر «بيروتو» بلقب الشوط الثاني «كورال تشالنج» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 1.41.71 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «أوزو»، بقيادة الفارسة صفي أوزبورن وإشراف المدرب جيمي أوزبورن.

وحل ثالثاً «دوتش دكوي»، بقيادة الفارسة هايلي تيرنر وإشراف المدرب شارلي جونستون.

الشوط الخامس

اقتنص «لورد برتكتور» لقب الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلاً زمناً قدره 2.08.08 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «هانتد دريم»، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب إد دنلوب.

وجاء في المركز الثالث «إيرميك»، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط السادس

حقق «كلاسيك» لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.28.38 دقيقة، وبفارق طول عن «نوفس»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب غاري مور.

وحلت ثالثاً «تايجر باي»، بقيادة الفارس تريفور ويلان وإشراف المدرب هنري كاندي.

الشوط السابع

حقق «ليزبا» لقب الشوط السابع الختامي لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2.09.74 دقيقة، وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «ريبال»، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

وجاءت في المركز الثالث «هاكونا بيب»، بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب وليام جارفيس.

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