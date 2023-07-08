«يبير» لجودلفين يتألق في إنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات ثنائية مميزة على مضمار «سانداون» بإنجلترا أمس؛ إذ توج «يبير» لجودلفين بلقب سباق «كورال ماراثون» لمسافة 3200 متر «قوائم»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 3.35.57 دقائق وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «عادي» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون، وجاء في المركز الثالث «أوشن ويند» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر تيل.

وظفر«كيليان» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بلقب شوط «دراجون ستيكس» لمسافة 1000 متر «قوائم»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب كارل بيرك، مسجلاً زمناً قدره 1.01.48 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «هاكمان» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب هوغو بالمر، وحل ثالثاً «نزالان» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب شون وودز.

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