خيول الإمارات في تحدي «كورال إكليبس» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتجه الأنظار، اليوم، نحو سباق «كورال إكليبس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، الذي سيقام على مضمار «سانداون» في إنجلترا، بمشاركة 4 من أقوى الخيول الإماراتية والعالمية.

ويمثل الإمارات في هذا السباق «دبي أونر» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و«ويست ويند بلوز» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

ولن تكون مهمة الخيول الإماراتية سهلة، إذ سوف تدخل في صراع مثير مع المرشحين المفضلين لاقتناص اللقب وهما «بادينغتون» بطل «سانت جيمس بالاس ستيكس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و «إميلي أبجون» بطلة «كورونيشن كب» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

تحدٍ مثير

وستكون بداية المشاركات الإماراتية ابتداء من الشوط الثاني «كورال تشالنج» لمسافة 1600 متر بمشاركة 15 خيلاً، أبرزها «ميجور بارتنرشيب» لجودلفين بقيادة الفارس توم كويلي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

فيما سيشهد الشوط الثالث «كورال ديستاف» لمسافة 1600 متر «قوائم»، مشاركة 11 مهرة أبرزها «بريدستون» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «سيل سابيلا» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، «مستيك بيرل» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر 13 خيلاً أبرزها «هونيتون» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، فيما يشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر مشاركة «نيو بيزنس» لسعيد سهيل بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

كما سيشارك «أبو رويال» لجابر عبدالله في الشوط السابع الختامي لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب شارلي جونستون.

من جانب آخر، يشارك «بولد آكت» لجودلفين في سباق «بري اوجين آدم» لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية»، الذي سيقام على مضمار «سان كلو» في فرنسا، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال المدرب شارلي آبلبي:

نشعر بالارتياح تجاه تحضيرات «بولد آكت» منذ «رويال آسكوت»، يظهر الجواد درجة كبيرة من الخمول في المراحل المبكرة من السباق، ويمثل ذلك تحدياً له لذلك سنزوده بزوج من غطاء الخدود لمساعدته على الانتقال بشكل أفضل خلال الشوط، استفاد من ذلك في الاسطبل وبناء على هذا الدليل يجب أن يكون منافساً قوياً.

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