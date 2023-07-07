خيول جودلفين تخوض التحدي في إنجلترا وأمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تخوض خيول جودلفين عدداً من السباقات الدولية، إذ سيشارك «يبير» في سباق «كورال ماراثون» لمسافة 3200 متر «قوائم»، الذي سيقام على مضمار «سانداون بارك» بإنجلترا اليوم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «نشعر بالارتياح تجاه تحضيرات «يبير» منذ سباق «غولد كب»، حيث قدم مجهوداً طيباً على مسافة التحمل الشاقة، نشعر بتشجيع بما رأيناه في ذلك اليوم، والمنافسة على المسافة الأقصر (ميلين) يجب أن يكون مناسباً له، إذا كان بإمكانه البناء على مشاركته الأخيرة، فمن شأنه أن يكون منافساً شرساً».

ومن جانب آخر، سيشهد سباق «بيلمونت ديربي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، الذي سيقام فجر بعد غد على مضمار «بيلمونت بارك» بالولايات المتحدة الأمريكية، مشاركة «سيلفر نوت» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «مضت تحضيرات «سيلفر نوت» بشكل جيد منذ سباق «بنين ريدج»، وسوف يواجه صاحبي المركزين الأول والثاني في ذلك السباق، إضافة إلى «ذا فوكسيس»، الذي يجلب معه سجلاً قوياً من الأداء في أوروبا إلى السباق، لكننا نشعر أن الارتقاء إلى مسافة الميل وربع الميل سوف تناسب «سيلفر نوت»».

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