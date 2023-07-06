«كرنفال سباقات دبي» إثارة مستمرة بشكل جديد

المصدر: دبي - خالد المهيري

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كشف نادي دبي لسباق الخيل عن تفاصيل وملامح «كرنفال سباقات دبي»، الذي سينطلق شهر نوفمبر المقبل في مؤتمر صحافي عالمي تم تنظيمه عبر تطبيق «زووم»، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، ستيفاني كولي، مدير السباقات الدولية بالنادي، وإروين شاربي مستشار نادي دبي لسباق الخيل.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أنّ إعادة هيكلة سباقات نادي دبي لسباق الخيل تحت مسمى «كرنفال سباقات دبي» جاءت لتتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قطاع صناعة الخيل محلياً وعالمياً، والحفاظ على مكانة دبي كمركز عالمي للسباقات، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الكبيرة والمتسارعة الذي يشهده هذا القطاع وسباقاته في المنطقة بما يتماشى أيضاً مع مصلحة سباقاتنا في الدولة.

محطة عالمية

وأضاف أن هناك الكثير من المقومات التي جعلت من دبي محط أنظار أبرز الخيول والملاك والمدربين حول العالم، أبرزها البنية التحتية والضيافة والسمعة والخبرة العالمية، وليس فقط الجوائز المالية التي تعتبر جزءاً من هذه المقومات الكبرى، مشيراً إلى أنها تجربة جديدة تمت دراستها بعناية، ولكن في الوقت ذاته هذا لا يمنع من إجراء التعديلات عليها إذا تطلب الأمر، والدليل على ذلك إقامتنا لهذا المؤتمر الصحافي للاستماع لملاحظات واستفسارات أهل الخيل قبل بداية الموسم.

وقال، إن أمسيات سباقات النادي، ستقام يوم الجمعة ما عدا أمسية «سوبر ساترادي» و «كأس دبي العالمي» ستقامان يوم السبت، بناء على الدراسات والأبحاث التسويقية التي قام بها فريق العمل في النادي.

دمج السباقات

ونفى اللواء الدكتور محمد عيسى العظب ما تم تداوله خلال الشهور الماضية عن إلغاء «كرنفال كأس دبي العالمي»، موضحاً أن السباقات الدولية التي كانت تقام خلال الكرنفال في السنوات الماضية وبالتحديد شهر يناير كما جرت العادة تم دمجها مع السباقات المحلية لتقام في نوفمبر مع بداية الموسم عوضاً عن يناير تحت المسمى الجديد، بالإضافة إلى إقامة ثلاث أمسيات رئيسية تتميز بجوائزها الكبرى، إذ ستكون الأولى في ديسمبر، والثانية في يناير، والثالثة في مارس «سوبر ساترداي».

وأضاف أنه لم يتم تقليل السباقات، بل تمت إضافة عدد من السباقات الفئوية التي ستقام في الأمسيات الثالثة الكبرى، مما يعطي زحماً ودعماً أكبر لبرنامج السباقات في النادي، بالإضافة إلى رغبتنا في إقامة فعاليات كبيرة تتماشى مع السباقات التي تقام في المنطقة، فعلى سبيل المثال سيكون بإمكان الخيول الدولية التي ستشارك في السباقات التي ستقام في مملكة البحرين الشقيقة في نوفمبر، أن تتخذ من دبي مركز انطلاق لها سواء البقاء والاستعداد للمشاركة في أمسية «كأس دبي العالمي» أو المشاركة في السباقات التي ينظمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقطر، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للخيول الدولية للمشاركة كذلك في السباقات التي تقام في مضامير الدولة.

روزنامة قوية

وبدوره، أكد إروين شاربي مستشار نادي دبي لسباق الخيل، أن الهيكلة الجديدة لم تلغِ سباقات «كرنفال كأس دبي العالمي»، بل تم دمج سباقاتها الدولية مع المحلية لتقام مع بداية الموسم تحت المسمى الجديد، والإبقاء على أبرز سباقاتها الفئوية والرئيسية لكي تتماشى من روزنامة السباقات التي تقام في المنطقة، إذ سيكون المجال مفتوحاً للخيول الدولية والملاك والمدربين القدوم إلى دبي للمشاركة في السباقات ابتداء من شهر نوفمبر القادم مع إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في باقي السباقات التي تقام على مضامير الدولة.

وأضاف أن الموسم الجديد لسباقات النادي، سيشهد تنظيم 15 أمسية بما فيها «سوبر ساترداي» و«كأس دبي العالمي»، معلناً في الوقت ذاته عن استحداث أمسيتين رئيسيتين لتضم إلى أمسية «سوبر ساترداي» وهما «فستيف فرايداي» الذي سيقام 22 ديسمبر، وتشمل إقامة 4 سباقات على الأرضية العشبية، و4 على الأرضية الرملية للخيول المهجنة الأصيلة، وسباق واحد للخيول العربية الأصيلة، فيما ستكون الأمسية الكبرى الثانية «فاشن فرايداي» تضم في طياتها 4 سباقات على الأرضية العشبية، و4 على الأرضية الرملية للخيول المهجنة الأصيلة، وسباق واحد للخيول العربية الأصيلة يوم الـ 26 من يناير.

الجوائز المالية

وأكد إروين شاربي أن الموسم القادم سيشهد زيادة الجوائز المالية للسباقات لتصل إلى 11 مليون درهم، ما يعني زيادة بنسبة 27 في المئة قياساً بمستويات الموسم الماضي، فيما ستكون القيمة الإجمالية للأمسيات الثلاث الكبرى 24.8 مليون درهم، بينما لن يقل معدل الجوائز المالية للسباقات غير المصنفة عن 165 ألف درهم، وترتفع لتتجاوز المليون درهم للسباقات الفئوية.

كما ستحافظ أمسية «كأس دبي العالمي» على جوائزها المالية العالية البالغة 30.5 مليون دولار.

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