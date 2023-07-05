الكشف عن تفاصيل النسخة المطورة لكرنفال سباقات دبي 2023 -2024

المصدر: وام

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل تفاصيل النسخة المطورة لكرنفال سباقات دبي 2023- 2024، الذي ينطلق في العاشر من نوفمبر المقبل وتم من خلاله دمج الموسم المحلي وكرنفال كأس دبي العالمي في موسم واحد هو "كرنفال سباقات دبي"، وما صاحبه من ارتفاع مستوى الجوائز المالية بنسبة 27%.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده النادي اليوم بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي للنادي، واروين شاربي مستشار نادي دبي لسباق الخيل.

وأكد العظب أن النسخة المطورة لكرنفال سباقات دبي 2023- 2024، تبشر بميلاد فجر جديد للسباقات في دبي يتميز بوفرة في أيام السباقات، وقفزة في مستويات الجوائز المالية، ومستوى أعلى من التنافسية، وحرية أكبر لحركة ومشاركات الخيل.

وكشف عن الملامح العامة للكرنفال من حيث عدد وتوزيع وتصنيفات السباقات ومداها الزمني وجوائزها المالية والجوانب التنظيمية بما يتناسب والطبيعة المتغيرة للسباقات في الدولة والمنطقة، ويواكب رسالة ونهج دبي الريادي في دفع حركة سباقات الخيل والارتقاء بها في المنطقة والعالم.

وقال العظب: "يسعدنا أن نكشف المزيد من التفاصيل عن النموذج الجديد للسباقات في دبي، ووفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعمه الكبير لسباقات الخيل منذ عدة عقود و جاء التغيير الجديد في بنية كرنفال سباقات دبي الذي أعلنه نادي دبي لسباق الخيل بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النادي، من أجل موسم يلائم التطورات الجارية محليا وإقليميا".

وأكد أن الكرنفال في نسخته المطورة الجديدة يرحب بالخيول من جميع أنحاء العالم وطوال أمسيات السباقات بالموسم في دبي.

وأعلن العظب عن قفزات واسعة في مستويات الجوائز المالية في أمسيات كرنفال سباقات دبي لترتفع بحوالي 11 مليون درهم تعادل زيادة بنسبة 27% عن مستوى الجوائز المالية لموسم 2022-2023، فيما بلغت القيمة الاجمالية للجوائز المالية للأمسيات الثلاث الكبرى في الكرنفال 24.8 مليون درهم، بينما يبلغ الحد الأدنى لجوائز الأشواط 165,000 درهم، وترتفع لتتجاوز المليون درهم للسباقات الفئوية، فيما تحافظ أمسية كأس دبي العالمي على جوائزها المالية التي تبلغ قيمتها 30.5 مليون دولار.

فيما أكد اروين شاربي إعادة هيكلة الكرنفال ليتناغم مع المتغيرات في المنطقة حيث تم دمج الموسم المحلي وكرنفال كأس دبي العالمي في موسم واحد هو "كرنفال سباقات دبي".

وقال: "كل السباقات الكبرى والفئوية ستظل كما هي، وكذلك أمسية كأس دبي العالمي، لدينا 15 أمسية للسباقات، في كل أمسية 7-9 أشواط، وستكون جميع السباقات يوم الجمعة عدا "سوبر ساترداي" و"أمسية كأس دبي العالمي" ستظل في أيام السبت".

وأضاف: "وفي الموسم سنزيد السباقات العشبية عما كان لدينا في الماضي على الأقل 4 أشواط في الأمسية ستكون عشبية ولدينا أمسيات فيها سباقات عشبية أكثر".

وأعلن شاربي أن بعض السباقات تركت مفتوحة ليتم تحديدها في وقت لاحق عند حضور الخيول، وأن بعض السباقات الرئيسية في الكرنفال سيتم تعديل تواريخها كي تتلاءم مع السباقات العالمية في المنطقة.

وأشار إلى أن الموسم سيبدأ في 10 نوفمبر وسيكون مفتوحا لكل المدربين والملاك العالميين الذين يرغبون بالمشاركة في دبي حيث بإمكانهم الحضور منذ بداية الموسم والمشاركة في كل سباقات ميدان.

وأشاد بدعم هيئة الإمارات لسباق الخيل لهذا التوجه للتكامل مع المضامير المحلية من جانب، ومع السباقات الكبرى في المنطقة من جانب آخر. وعن تفاصيل الموسم قال شاربي: "لدينا ثلاث أمسيات رئيسية، الأولى (فيستيف فرايدي) في 22 ديسمبر و ستكون بها 4 سباقات عشبية و4 رملية للخيول المهجنة الأصيلة بالإضافة إلى سباق فئوي للخيول العربية، وكذلك (فاشون فرايدي) في 26 يناير، وأمسية (سوبر ساترداي) في 2 مارس والتي تشهد 5 سباقات عشبية و3 سباقات رملية إضافة إلى سباق فئوي للخيول العربية الأصيلة.

وأكد أن الخيول العربية ستظل حاضرة في الكرنفال، وأن هناك ما يصل إلى 11 سباقاً للخيول العربية مدرجة في البرنامج والعدد قابل للزيادة.

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