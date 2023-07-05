الكشف عن تفاصيل «كرنفال سباقات دبي» اليوم

المصدر: (دبي – خالد المهيري)

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يعقد نادي دبي لسباق الخيل، اليوم، مؤتمراً صحافياً عالمياً عبر تطبيق «زووم» للكشف عن ملامح وتفاصيل «كرنفال سباقات دبي»، الذي سينطلق شهر نوفمبر المقبل، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من المسؤولين في النادي.

وكان نادي دبي لسباق الخيل قد أعلن في شهر مايو الماضي عن هيكلة جديدة لموسم سباقاته بالمضمار العالمي «ميدان» ابتداءً من الموسم المقبل(2023 – 2024)؛ إذ تأتي الهيكلة الجديدة لمواكبة التطور والابتكار المتسارع لكل الأنشطة في دبي، والمكانة المتميزة للإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للسباقات، وبناءً على ذلك انتقل موسم سباقات دبي إلى حدث دولي عالي القيمة والتنافسية تحت مسمى جديد، هو «كرنفال سباقات دبي».

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