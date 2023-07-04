"نور" و"الرشا" و"مشرف" أبطالاً لكأس مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية بفرنسا

المصدر: وام

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فازت المهرة "نور الموري"، والمهرة "الرشا"، والجواد "مشرف"، بألقاب 3 منافسات ضمن كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة، أقيمت أمس بمضمار ضاحية "لاتست دو بوش" بفرنسا.

وشهدت السباقات مشاركة 25 خيلاً تنافست على إجمالي الجوائز المالية البالغة 88 ألف يورو، برعاية النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي.

وتقام فعاليات المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

وتنافست نخبة من المهرات والأفراس العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، في السباق الثالث لمسافة 1900 متر على لقب الشوط الرئيسي لكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة "كريتريوم" للفئة الأولى، الذي تبلغ جائزته 50 ألف يورو.

وهيمنت المهرة "نور الموري" لـ"الشقب ريسنج"، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أوليفييه بيلييه، على السباق في آخر 200 متر، لتتفوق بفارق 2.5 طول عن المرشحة الأولى الفرس "ليدي برنسيس".

وسجلت البطلة المنحدرة من نسل "أزادي"، زمناً وقدره 2:08:56 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث الفرس "سحاب".

وحلقت المهرة "الرشا" لـ"الوسمية ريسنج"، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة ماكسيم جيون بلقب السباق الثاني لمسافة 1400 متر لكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة "بنجالي دالبريه " البالغة جائزته 18 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات.

وسجلت البطلة 1:37:18 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثاني المهرة "منارة" وفي المركز الثالث الجواد "ترنك مونكي".

وشهد السباق الثالث لمسافة 1900 متر مشاركة 7 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة "كوب دو سود كويست دو بور - سانج" للفئة الثالثة، البالغة جائزته 20 ألف يورو.

وفرض المرشح الأول "مشرف" لخليفة شعيل الكواري، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة جيم كرولي، تفوقه بفوز مستحق على نخبة من الخيول، بفارق 1.5 طول عن الجواد "ادالبار"، مسجلاً 2:07:50 دقيقة، فيما جاء ثالثاً المهر "زامر ايتي".

وفي ختام السباقات، توجت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الفائزين بالمراكز الأولى.

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