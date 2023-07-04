«بهوان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في بولندا

المصدر: وارسو - وام

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شهدت المحطة البولندية الخامسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين انتصاراً إماراتياً مميزاً في الديربي الأوروبي العربي، الذي أقيمت منافساته في مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو، أول من أمس، وذلك بفوز المهر «بهوان» بالمركز الأول، وسط حضور جماهيري كبير، بلغ 15 ألف متفرج.

وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، دعماً لبرامج الاهتمام بالخيل العربي في كل دول العالم، وتشجيع اقتنائها وتربيتها، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ونجح المهر «بهوان» للمالك الإماراتي منصور علي الشامسي في مواصلة عروضه القوية في السباقات البولندية، وتمكن البطل المولود في عام 2019، والمنحدر من نسل (جلنار الخالدية × ميور بنت مارد الصحراء)، وتحت إشراف المدربة كوني فرايسل، وقيادة الفارس كامل جريزبوسكي من تسجيل فوزه الثالث على التوالي من أصل 3 مشاركات في مسيرته، واقتنص لقب الكأس الغالية ببراعة كبيرة، وتفوق واضح على جميع الخيول المشاركة، التي تمثل نخبة المرابط في بولندا وأوروبا، بعدما اقتحم عمق المستقيم مع المنعطف النهائي بانطلاقة قوية، قادته للفوز المبهر في السباق، الذي أقيم لمسافة 2000 متر، ضمن فئة «ليستد» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

اللقب الأهم

وتمكن البطل من حصد أهم الألقاب في مسيرته، والظفر بلقب الديربي الأوروبي للخيول العربية، ضمن مهرجان سباقات جالا ديربي البولندي، إذ قطع مسافة السباق بزمن قدره 2:12:51 دقيقة، فيما حل بالمرتبة الثانية ستورم (تي إتش ريتشي× شاريما بنت دورمان)، للمالك كولك فان ميرفيلد، وإشراف المدربة كوني فرايسل، وقيادة الفارس إس فاسيوتوف، فيما جاء بالمرتبة الثالثة «أوشن الموري» (المرتجز × توبي دي غزال بنت التيجاني) لإسطبلات «واو»، وإشراف المدرب ماسيج كاكبرزيك، وقيادة الفارس مارتن سرنيك، في حين حل بالمرتبة الرابعة سلسبيل تو (نو ريسك الموري – جيفارا بنت عامر) للمالك عدنان النعيمي، وإشراف المدرب ماسيج كاكبرزيك، وقيادة الفارس كاليسبيك أولو.

حضر وتابع مجريات السباق، وشارك في مرسم تتويج الفائزين محمد أحمد سالم الحربي، سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، وسعد بن صالح الصالح، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية بولندا، وميرفت فاضل موجالي، سفيرة اليمن في بولندا، وفيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

تأكيد

وأكد محمد الحربي أنه فخور بالحضور الإماراتي المميز في المحطة البولندية، وقال: «يسعدني حضور سباق يحمل اسماً عزيزاً على قلوبنا جميعاً، اسم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ونشعر بالفخر والاعتزاز بنجاحات سباق بولندا، لأن مكانة دولة الإمارات الريادية في العالم تتجسد في مثل هذه المناسبات المهمة، وتحمل رسائل السلام والتسامح، وتعكس دور دولتنا في مد جسور الحوار والتقارب وتبادل الثقافات مع جميع دول العالم، لا سيما أن الكأس تحظى بحضور جماهيري كبير، ومتابعة إعلامية واسعة في كل المضامير الأوروبية، بما يعزز مكانة إرث دولة الإمارات الأصيل، ويحافظ على قيمة الخيل العربي في جميع دول العالم».

وأضاف: «بهذه المناسبة نهنئ منصور علي الشامسي مالك المهر «بهوان»، الذي توج بالمركز الأول في السباق، وكل فريق العمل على الإعداد والمشاركة».

نجاحات

وقال فيصل الرحماني: «أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لدعمه المستمر، ورعايته المتواصلة لمسيرة الكأس الغالية، التي حققت نجاحات كبيرة في محطتها الخامسة ببولندا، في ظل المشاركة المميزة لنخبة مرابط الخيل العربي والتنافس الكبير، الذي قدمته الخيول في الديربي الأوروبي للخيول العربية».

وأضاف: «فخورون بالحضور الجماهيري الكبير، الذي بلغ 15 ألف متفرج، بجانب الحضور الدبلوماسي الرفيع، ونتوجه بالشكر لسفارة الدولة في بولندا وتعاونها الكبير، والشكر موصول لإدارة مضمار سلوزويك البولندي، وللقائمين على سباقات الخيول العربية والمكانة الكبيرة التي تحظى بها في وارسو، ما يسهم في تحقيق أهدافنا لدعم الملاك الجدد، وتوسيع نطاق خطط اقتناء الخيل العربي، ورفع مستوى الإنتاج والارتقاء بالسباقات».

وقال منصور الشامسي مالك المهر «بهوان» : «يدل الفوز الثالث على التوالي للمهر «بهوان» على سلالته الأصيلة وصفاته القوية، التي ظهرت في جميع مشاركاته، وأثبتت جدارتها في السباقات، ونتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدعمه المستمر لنا، ودوره الريادي لوضع الخيول العربية وخيول الإمارات في مكانة عالمية، ومما لا شك فيه أن كأس رئيس الدولة تمثل محطة أساسية لمختلف الملاك والمربين حول العالم، وتمنحهم الفرصة تلو الأخرى للمنافسة ، وتشجعهم على رفع معدلات الإنتاج وتربية الخيول العربية الأصيلة».

علامة فارقة

أعرب منصور الشامسي مالك المهر «بهوان» عن فخره واعتزازه بالفوز والتتويج بالكأس الغالية، مؤكداً أن هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرته، ونقطة تحول تدفعه لمضاعفة الجهد في تربية ورعاية الخيول العربية والاهتمام بالمشاركة في السباقات الأوروبية، وتمثيل خيول الإمارات.

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