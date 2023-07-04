«خطر» و«أغيداري» بطلا «الوثبة ستاليونز» بفرنسا

المصدر: بومبادور - البيان

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فاز «خطر» و«أغيداري»، بسباقي كأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة، اللذين أقيما، أول من أمس، بمضمار ضاحية بومبادور الفرنسية. وشاركت في السباقين 14 خيلاً، تنافست على إجمالي الجوائز المالية البالغة 24 ألف يورو، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي بتنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم. وهيمن المهر «خطر دو فورجيه» ابن «نو ريسك الموري» العائد إلى مارشيال بواسيه، وجولي اواكي، على السباق الأول لمسافة 1600 متر، بمشاركة 6 خيول عربية أصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، تنافست على لقب كأس «الوثبة ستاليونز» وجائزة «بيير بيشدو» البالغة 12 ألف يورو.

تفوق

وتفوق «خطر دو فورجيه» بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، بفارق طولين على المهرة «المادورا» لايريك ديلوفا، والتي جاءت في المركز الثالث بفارق 12 طولاً عن الثانية المهرة «إيرا» لاكيور دي سيرا؛ حيث قطع البطل البالغ من العمر 4 سنوات مسافة السباق في 1:47:30 دقيقة.

وتصدر «أغيداري» للمالك ديديه كلوس، بإشراف سي كورتادي، وقيادة مايكل فورست، السباق الثاني لمسافة 1200 متر على لقب كأس «الوثبة ستاليونز»، وجائزة «دو بورنازل» البالغة 12 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات.ط وتفوق «أغيداري» بفارق طولين عن «كيوما دو بوزلس» لمارسيل ميزي، وجاء ثالثاً المهر «راشدان» لياس لإدارة سباقات الخيل، وقطع البطل المسافة في 1:23:00 دقيقة.

وتوجت لارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفائزين في السباقين.

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