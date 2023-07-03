3 سباقات بكأس مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية في فرنسا اليوم

المصدر: باريس - وام

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يشهد مضمار ضاحية «لاتست دو بوش» الفرنسي اليوم 3 سباقات في كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي وبمشاركة 25 خيلاً، تتنافس على جوائز قدرها 88 ألف يورو.

وتقام فعاليات المهرجان، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات لهم في جميع دول العالم.

نخبة

وتتنافس نخبة من المهرات العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، في السباق الأول لمسافة 1900 متر على لقب الشوط الرئيسي على كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة «كريتريوم» للفئة الأولى، وجائزته 50 ألف يورو، وتتجه الأنظار إلى المواجهة القوية بين المهرة «إيلاف»، لـ «ياس لإدارة سباقات الخيل»، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس أنطوني كراستوس، والمهرة «ليدي برنسيس» لخليفة شعيل الكواري، بإشراف توماس فورسي وقيادة جيم كرولي.

ويقام السباق الثاني لمسافة 1400 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة «بنجالي دالبريه»، وجائزته 18 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات فقط.

ويشارك في السباق 9 أمهار ومهرات، أبرزها المهرة «رويدا» لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، و«منارة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد وقيادة مايكل فورست.

السباق الثالث

وتشارك في السباق الثالث لمسافة 1900 متر 7 خيول عربية أصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة «كوب دو سود كويست دو بور- سانج» للفئة الثالثة، البالغ جائزته 20 ألف يورو، ومن أبرز المرشحين للفوز الجواد «صمله» للشيخة ريم بنت محمد آل ثاني بإشراف فرانسوا روهات وقيادة ماكسيم جيون، و«زامر ايتي» للشيخة إيمان آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة انطوني كرستوس.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجائزة الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.

دعم

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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