«أوغست رودين» يحقق التوقعات في الـ«ديربي الإيرلندي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج المرشح الأول «أوغست رودين» بلقب سباق الـ«ديربي الإيرلندي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» برعاية «سوق دبي الحرة»، الذي أقيم على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 2.33.24 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «أديلايد ريفر» بقيادة الفارس سيمي هيفرنان وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وجاء في المركز الثالث «كوفنت جاردن» بقيادة الفارس ديكلان ماكدونوغ وإشراف المدرب آيدين أوبراين أيضاً.

وبهذه النتيجة يكون «أوغست رودين» قد جمع بين لقبي «الديربي الإنجليزي» الذي حققه الشهر الماضي على مضمار «آبسوم» في إنجلترا، ولقب الـ«ديربي الإيرلندي».

المضمار الأصفر

كما شهدت الأمسية حضوراً مميزاً لمضمار وإسطبلات جبل علي من خلال رعايتهم للشوط الثاني «مضمار وإسطبلات جبل علي داش ستيكس» لمسافة 1200 متر «قوائم»، والذي ظفر به «كومانش فولز» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب مايكل دودز، مسجلاً زمناً قدره 1.10.10 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «آنثم ناشيونال» بقيادة الفارس ديكلان ماكدونوغ وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين.

وحلت ثالثاً «مونيستا» بقيادة الفارس ديلان براون ماكموناجل وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين.

دعم كبير

وتقدم محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، بخالص الشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على دعم سموه المستمر للسباقات المحلية والعالمية، والذي تجلى بشكل كبير عبر رعايتهم للشوط الثاني في أمسية الـ«ديربي الإيرلندي».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن الهدف الرئيسي للمضمار الأصفر هي تقوية العلاقات وتوطيد التعاون، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع كافة المضامير العالمية من بينها مضمار «ذا كرا» العريق في إيرلندا.

وكشف محمد الأحمد، عن استخدامهم للذكاء الاصطناعي في التعريف والترويج لمضمار جبل علي وسباقاته خلال الأمسية ليصبح بذلك المضمار الأصفر أول مضمار في العالم يستخدم هذه التقنية الحديثة.

باقي الأشواط

وفي باقي أشواط الأمسية، حقق «بوكانيرو فويرتي» لقب شوط «غين ريلواي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب أدريان موراي، فيما اقتنص «بولد ديسكفري» لقب شوط ««سوق دبي الحرة سيلبريشن ستيكس» لمسافة 1600 متر «قوائم»، بقيادة الفارس شين فولي وإشراف المدربة جيسيكا جين هارينجتون.

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