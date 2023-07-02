ثلاثية لخيول جودلفين في مضمار «نيوماركت»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حققت خيول جودلفين ثلاثية في مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، إذ كانت البداية مع «ستار أوف ميستري» التي ظفرت بلقب سباق «امبريس ستيكس» لمسافة 1200 متر «قوائم» المخصص للمهرات، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.10.67 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «كراي فيكشن» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب جوناثان بورتمان.

وجاءت في المركز الثالث «آنبريك ماي هارت» بقيادة الفارس جون فاهي وإشراف المدرب كليف كوكس.

«فرد آرتشر»

وجاء الانتصار الثاني للاسطبل الأزرق الملكي، عبر «كيماري» الذي اقتنص لقب سباق «فرد آرتشر ستيكس» لمسافة 2400 متر «قوائم»، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.32.68 دقيقة وبفارق نصف طول عن «آوت بوكس» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون.

وحل ثالثاً «نيو لندن» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«بلاندفورد ستيكس»

كما حققت «دانس سيكوينس» الانتصار الثالث لجودلفين عبر سباق «بلاندفورد ستيكس» لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات، وبقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.27.05 دقيقة وبفارق نصف طول عن «أبسكيل» لـ«جودمونت» وبقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

وجاءت في المركز الثالث «كروكس تايم» لعبدالله المنصوري وبقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الديربي الإيرلندي

ومن جانب آخر، ينطلق اليوم سباق الـ«ديربي الإيرلندي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» برعاية «سوق دبي الحرة»، في مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، بمشاركة 9 خيول، وأبرزها بطل «الديربي الإنجليزي» «أوغست رودين» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، وصاحب المركز الثالث «وايت برش» بقيادة الفارس ديلان ماكموناجل وإشراف المدرب جون جوزيف مورفي.

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