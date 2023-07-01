بولندا تستضيف غدا "المحطة الخامسة" من كأس رئيس الدولة لسباقات الخيول العربية الأصيلة

المصدر: وام

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يحتضن مضمار "سلوزويك" بالعاصمة البولندية وارسو غداً "المحطة الخامسة" لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها ال 30.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل.

ويشهد السباق مشاركة 9 خيول تمثل مرابط الخيل في بولندا وأوروبا، للملاك والمربين من الإمارات والسعودية والكويت، لمسافة 2000 متر ضمن فئة "ليستد" والمخصص للمهور والمهرات من عمر ٤ سنوات فما فوق.

وتتنافس خيول الإمارات على اللقب عبر4 خيول هي "مناسب" المنحدر من نسل (داحس × سلامة بنت مهاب) للمالك شادويل ستيت وإشراف المدرب تي فورسي وقيادة الفارس جاناتشك، و "سلسبيل تو" المنحدر من نسل (نو ريسك الموري × جيفارا بنت عامر) للمالك عدنان النعيمي، بإشراف المدرب كاكبرزيك وقيادة الفارس كاليسبيك أولو.

كما يشارك "بهوان" المنحدر من نسل (جلنار الخالدية × ميور مارد الصحراء) للمالك منصور الشامسي وإشراف المدرب فرايس وقيادة الفارس جريزيبوسكي، بجانب "دسمه" من نسل (جعفر × جاد دي بيون بنت دورمان)، للمالك اسطبلات ليوا وإشراف المدرب كاكبرزيك وقيادة الفارس دوغدوربيك أولو.

وتضم القائمة مشاركة سعودية من "عاصم الخالدية" المنحدر من نسل (نشوان الخالدية × أسماء الخالدية بنت عامر)، لإسطبلات الخالدية وإشراف المدرب بوركوفسكي وقيادة الفارس سنجار أبايف.

ويشهد السباق مشاركة للمرابط الكويتية عبر "السويداء" من نسل (المأمون مونلو × السويداء بنت نظام) للمالك اسطبلات الهيفي وإشراف المدرب فرايسل وقيادة الفارس ترولير، بجانب "جون دي فياليتس" المنحدر من نسل (المرتجز × ديسي دي فاليتس بنت مجاني) للمالك سعود العصيمي العتيبي وتحت إشراف المدرب ميشيل بوركوفسكي وقيادة الفارس تورجايف.

كما تتواجد الخيول البولندية ويمثلها "أوشن الموري" (المرتجز × توبي دي غزال بنت التيجاني) للمالك اسطبلات واو وإشراف المدرب كاكبرزيك وقيادة الفارس سرنيك، و "ستورم" (تي إتش ريتشي× شاريما بنت دورمان) للمالك كولك فان ميرفيلد وإشراف المدرب فرايسل وقيادة الفارس فاسيوتوف.

وأكد سعادة فيصل الرحماني المشرف العام لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية أهمية المنجزات الكبيرة التي تواصل تحقيقها الكأس في المضامير الأوروبية، حيث تعتبر بولندا من المحطات الكبيرة في أجندة السباقات العالمية، لما لها من قيمة كبيرة لدى ملاك ومربي الخيل العربي.

وقال الرحماني إن محطة بولندا تحظى بجماهيرية كبيرة واهتمام إعلامي وترويجي لرسالة الإمارات السامية عبر هذه السباقات، التي تعزز أواصر التواصل، والتعريف بتراثنا الأصيل ونهج قيادتنا الرشيدة وحرصها لإعلاء شأن الخيل العربي.

وأضاف: "فخورون بمواصلة أهداف ورسالة السباقات بالمضامير الأوروبية، وبولندا من المحطات المهمة وذات الحضور البارز في الإنتاج والحفاظ على مسيرة الخيل العربي، بما يتماشى مع خططنا لدعم مسيرة ملاك ومربي الخيل العربي في العالم، كما يشهد هذا السباق مشاركة نخبة المرابط العالمية والملاك والمربين من الامارات والسعودية والكويت وبولندا، بما يؤكد أن سباقات الكأس تمثل دافعاً مهماً لنخبة الملاك، لتسجيل حضورهم ومشاركتهم في هذا الحدث الاستثنائي".

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