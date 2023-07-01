انطلاق مهرجان سباقات ديربي أيرلندا للخيول

المصدر: متابعة - البيان

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انطلق أمس في مضمار كورا الأيرلندي مهرجان سباقات ديربي أيرلندا للخيول، الذي ترعاه سوق دبي الحرة للعام الـ16، ويختتم غداً، بمشاركة واسعة لنخبة المدربين والفرسان والخيول في العالم.

شهد ديربي أيرلندا للخيول تطوراً كبيراً منذ أصبحت سوق دبي الحرة الراعي الرئيس للحدث منذ عام 2008. وترعى السوق حالياً ستة من أشواط الحدث، بما في ذلك الشوط الرئيس «سوق دبي الحرة آيريش ديربي» (جروب 1) لمسافة 2400م، والمقررة إقامته غداً، وفاز بلقبه العام الماضي الجواد «ويستوفر»، بقيادة كولين كلين، وإشراف المدرب رالف بيكت.

وقال كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «تواصل سوق دبي الحرة رعايتها الرئيسة لديربي أيرلندا للعام السادس عشر، وكذلك دعمها مضمار كورا لسباقات الخيل منذ 22 عاماً، عملنا خلالها عن كثب مع فريق عمل المضمار للارتقاء بهذا الحدث إلى مهرجان حافلٍ بالأنشطة والفعاليات التي تجري على المضمار وخارجه».

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