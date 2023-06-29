للعام الثاني على التوالي.. الجواد «جارف» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: وام

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واصل الجواد "جارف"، تألقه في المضامير الأوروبية، وتمكن من الاحتفاظ بلقب المحطة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت يوم أمس الأربعاء، في مضمار سان سيرو، بمدينة ميلانو إلايطالية، ضمن أجندة سلسلة سباقات النسخة الثلاثين.

ونجحت بطولة الكأس في مواصلة مسيرتها الرائدة في المضامير الأوروبية، في ظل ما تحظى به من اهتمام كبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ودوره الكبير في تحقيق نقلة نوعية في سباقات الخيول العربية في كافة دول العالم؛ لترسيخ نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه عالمياً.

واستطاع الجواد "جارف" المولود في عام 2016 والمنحدر من نسل (داحس x كيس دي غزال بنت دورمان)، الدفاع عن لقب العام الماضي بنجاح كبير، حيث سبق له أن حقق ثلاثية في سباقات الكأس الغالية بنسختها الـ 29، عندما توج بألقاب محطات إيطاليا وهولندا وبلجيكا، ليواصل الحفاظ على تألقه في المضامير الأوروبية.

وتمكن "جارف" البالغ من العمر 7 سنوات للمالك هايف بن محمد القحطاني، وتشرف على تدريبه المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسو، وقيادة الفارس ماركو مونتريسو، من الفوز بلقب سباق المحطة الإيطالية لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بمشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في إيطاليا وأوروبا.

وتمكن البطل من قطع مسافة السباق بزمن قدره 2:14:09 دقيقة، وبفارق رأس عن الجواد "غازي الزمان" من نسل (هلال الزمان x غزوة) المملوك لإصطبلات "النجيفي ريسينج"، الذي جاء بالمرتبة الثانية، فيما حل بالمرتبة الثالثة "أونار دي بيني" من نسل (ميستر جينوكس x رازا دي جالورا).

وفي ختام السباق قام سعادة فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وناصر الخاجة، القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى إيطاليا، إلى جانب طلال فيصل الحمر، السكرتير الثاني بسفارة مملكة البحرين في روما، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج البطل "جارف" وتسليم الكؤوس للمدرب والفارس.

وقال سعادة فيصل الرحماني: "نبارك نجاحات محطة إيطاليا التي تؤكد في كل عام مكانتها المرموقة في ظل مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي، والترحيب الكبير الذي نحظى به من القائمين على قطاع الفروسية في إيطاليا والاتحاد الإيطالي لسباقات الخيول العربية بجانب الملاك والجماهير ووسائل الإعلام".

وأضاف: "ساهمت سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية وحضورها المتواصل للعام السادس على التوالي، في تحقيق قفزة كبيرة في الإنتاج وفي سباقات الخيل العربية في المضامير الإيطالية، وأثرت إيجابا على تطور السباقات وارتفع عددها من 8 أشواط إلى 80 شوطا، ما يؤكد الأثر الكبير لسباقات الكأس الغالية، ويعكس رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الذي نتوجه له باسمى آيات الشكر والعرفان على دعمه ورعايته السخية ودوره الريادي الذي قادنا إلى تحقيق وصناعة هذه الإنجازات لمسيرة الخيل العربي في العالم، ونحن فخورون بالنجاحات التي سجلتها محطة إيطاليا الرابعة والتطورات التي تحققها في كل عام بعد أن غدت وجهة الأبطال وبوابة العبور للسباقات الكبرى في أوروبا والخليج".

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