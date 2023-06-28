"سيدة عذبة" تتوّج بكأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية في بريطانيا

المصدر: وام

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فازت المهرة "سيدة عذبة" لعذبة للسباقات، بلقب كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 4 آلاف جنيه إسترليني، والذي أقيم أمس بمضمار "رويال ويندسور" في العاصمة البريطانية "لندن"، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وتفوقت "سيدة عذبة" بقيادة تاج أوشي وإشراف فيل كولينجتون، بفارق 9 أطوال ونصف بمضمار رويال ويندسور.

وسجلت المهرة البالغة من العمر 4 سنوات فوزها الثاني في مسيرتها، وتفوقت على المهرة "فيكتوريا" لجيمس أوين للسباقات بإشراف جيمس أوين، وقيادة كيرين أونيل، وجاء في المركز الثالث الجواد "كولجاني" لشراكة رافلس، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة محمد تابتي.

وقطعت البطلة المنحدرة من نسل "اف البحر" مسافة السباق في 1:54:25 دقيقة.

ورحبت منظمة السباق العربية بسباق "الوثبة ستاليونز "، وهو الثاني من 8 سباقات يتم رعايتها من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث تشمل أيضاً كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفئة الثالثة، والتي تمت زيادة جائزتها هذا العام إلى 20 ألف إسترليني.

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